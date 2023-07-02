После ада Бучи не сломалась, а стала известным дизайнером — история Полины Редчик

Талантливый дизайнер из Запорожья Полина Редчик с четырех лет занималась латиноамериканскими танцами, боролась за звание чемпионки Европы и Украины и мечтала преподавать танцы детям, учась на хореографа. Однако в июне 2019 года Полина попала в ужасную автокатастрофу, из-за перелома шейных позвонков девушка потеряла возможность ходить. Полина называет себя "сломанной, но не сломавшейся". Дизайн одежды стал делом, которое спасло девушку.

Дело жизни

Девушка увлеклась дизайном одежды еще до аварии.

"Это связано с увлечением танцами. С детства я всегда была на сцене, были красивые платья, и мама мне подарила эту любовь к красоте. Когда мне было 18 лет, я подумала: а почему бы не попробовать делать самой себе одежду. Так все и началось: сначала делала платья для себя, а потом увлечение масштабировалось", — рассказывает Полина.

В июне 2019 года девушка случайно села в машину, в которую не должна была садиться: подруга и ее приятель предложили подвезти. В результате — авария и перелом шейных позвонков. Девушка попала в реанимацию и несколько минут находилась между жизнью и смертью — у нее была клиническая смерть. Впрочем, врачи вытащили Полину с того света, но их вердикт был неутешительным — передвигаться самостоятельно девушка не сможет. Полина Редчик прошла длительную реабилитацию, но...

Работать дизайнером в воюющей стране — сложная задача

"В мире еще нет таблетки от спинно-мозговой травмы, — делится девушка, — Нельзя сказать, что есть какая-то особая надежда... К сожалению. Сначала мне говорили, что нужно два года реабилитации, и все будет хорошо. Например, у меня на одной ноге двигаются пальцы. И все. Я думала, что это и есть надежда, но я занималась с реабилитологом и, к сожалению, особого прогресса нет. Но технологии, видимо, дойдут до того, чтобы люди со спинно-мозговой травмой смогли полноценно жить и ходить. Буду ждать, ведь другой надежды уже нет".

После аварии Полина увлеклась живописью. Сначала это было элементом реабилитации: к малоподвижным пальцам девушки привязывали кисти — и таким образом Полина делала свои первые мазки. Но сейчас в коллекции девушки уже десятки собственноручно созданных картин.

"В них есть все! От безнадежности до слепой веры, от ненависти до бесконечной любви", — рассказывает Полина.

Впрочем, именно собственное дело — дизайн одежды — помогло Полине внутренне не сломаться.

"Это моя отдушина. Это то, что я люблю, что меня вдохновляет и то, ради чего я просыпаюсь каждый день", — объясняет дизайнер.

Бренд одежды Полины Редчик довольно быстро стал популярным, дизайнер устраивала собственные модные показы, развивала производство. Но судьба готовила очередное испытание для девушки.

Ад оккупации

Широкомасштабное вторжение 24 февраля 2022 года застало Полину... в Буче.

"Накануне вторжения ко мне приехала сестра с двумя маленькими детьми, думала, что на Киевщине будет безопаснее. Кто же мог тогда подумать, что это будет самое опасное место... Я до последнего не верила, что это все может произойти. Повсюду раздавались взрывы, прилетали снаряды, мы жили в подвале. Не было ни еды, ни света, ни связи, и непонятно было, что делать. В соседний дом заехали кадыровцы, они убили владельца дома и там поселились", — вспоминает жизнь в оккупации дизайнер.

Когда Киевщину наконец освободили, Полина Редчик решила круто изменить формат своего творчества.

"Когда орки ушли из Бучи, мы с командой подумали, что нужно как-то пересмотреть формат бренда и начали делать украинизированные вещи, распространять украинскую культуру. Это было актуально, и мне очень хотелось этим заниматься", — рассказывает дизайнер.

В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером В коллекции Полины Редчик — модели с украинским характером

В коллекциях Полины Редчик появилась одежда с украинским "характером": вышитые элегантные платья, рубашки и свитшоты. Дизайнер говорит, что у ее моделей — настоящая украинская душа. Более того, это не просто одежда, а оберег.

"Считаю что одежда — как вторая "кожа" человека и имеет сакральное значение. А если углубиться в историю нашей украинской культуры, то раньше наши женщины вышивали одежду, вкладывали в это свою душу, и каждый орнамент в каждом регионе Украины имел какое-то значение и имел защитную функцию. Можно было, например, увидеть девушку или парня, и по их нарядам понять, женат человек или нет, состоятельный ли он, откуда он родом. То есть, одежда несла свою информацию. Поэтому я хочу сочетать эти культурные коды с современностью, чтобы нести нашу культуру в мир в новом видении. Наша одежда — оберег человека и несет много значений", — подчеркивает Полина.

Кроме того, дизайнер с командой стали шить военную форму для защитников Украины.

"Вчера вещи от кутюр, а сегодня от пуль", — шутит Полина.

Украинская миссия

Девушка признается, что работать дизайнером в воюющей стране — сложная задача. До большой войны у Полины Редчик в столице был шоурум, который пришлось временно закрыть и сконцентрироваться на работе онлайн.

"Это тяжело. Понятно, что в стране кризис, и это чувствуется. Сначала люди очень классно реагировали на новые модели, потому что все хотели иметь у себя в гардеробе что-то украинское. Но чем дальше, тем ситуация в стране хуже, и люди уже не готовы покупать так много вещей как раньше, обдумывают многие свои покупки и, конечно, работать стало тяжелее. После теракта на Каховской ГЭС продажи вообще упали, и у многих брендов такая же ситуация. Сейчас главная амбиция — выжить и сохранить команду", — рассказывает дизайнер.

Полина Редчик: "Хочется рассказать, что Украина — очень крутая страна, в которой делают классные и качественные вещи"

Впрочем, даже несмотря на неблагоприятные условия для бизнеса Полина уверяет, что не собирается оставлять любимое дело жизни.

"Миссию, которую мы несем, хотелось бы масштабировать. Хотелось бы, чтобы нашу культуру знали люди за рубежом. Поэтому мы сейчас ориентируемся больше на зарубежный рынок, на наши диаспоры по миру. Ведь они поддерживают украинское и хотят покупать украинский продукт. Это трудно, но реально. Есть некоторые маркетплейсы, и с ними можно работать. Хочется рассказать, что Украина — очень крутая страна, в которой делают классные и качественные вещи. У наших людей, например, есть такой стереотип, что только что-то зарубежное — качественное и стильное. Но у нас у самих есть крутые фабрики, производства, и мы сами можем делать очень качественный продукт на уровне с европейскими странами", — резюмировала дизайнер.

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