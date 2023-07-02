Мик Джаггер обручился с возлюбленной, моложе на 43 года
Звездная пара вместе с 2014 года и воспитывает общего сына Деверо.
79-летний американский музыкант Мик Джаггер обручился со своей возлюбленной Мелани Хэмрик. Об этом пишет Mirror.
Друзья звездной пары говорят, что 36-летняя бывшая балерина, которая познакомилась с музыкантом Rolling Stones в 2014 году и является мамой его восьмого ребенка, сына Деверо, призналась во время недавней поездки в Нью-Йорк, что они помолвлены.
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Источник сообщил: "Мелани была в Американском театре балета и рассказывала друзьям, что помолвлена с Миком. Она четко дала понять, что ее кольцо — помолвочное, и теперь она его невеста. Ее семья также знает, что они помолвлены, и в восторге от этого".
Легендарный музыкант был женат лишь раз: с 1971 по 1978 годы на Бьянке Джаггер. Впрочем, у него есть дети и от неофициальных отношений. В общей сложности у звезды Rolling Stones подрастают восемь наследников, один из которых от нынешней возлюбленной Мелани.
Напомним, Мик Джаггер вышел на публику со своей возлюбленной, моложе на 43 года.
Также Фокус писал о кольце Мелани Хэмрик, которое она продемонстрировала осенью 2022 года.