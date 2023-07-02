Мик Джаггер обручился с возлюбленной, моложе на 43 года

Звездная пара вместе с 2014 года и воспитывает общего сына Деверо.

79-летний американский музыкант Мик Джаггер обручился со своей возлюбленной Мелани Хэмрик. Об этом пишет Mirror.

Друзья звездной пары говорят, что 36-летняя бывшая балерина, которая познакомилась с музыкантом Rolling Stones в 2014 году и является мамой его восьмого ребенка, сына Деверо, призналась во время недавней поездки в Нью-Йорк, что они помолвлены.

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Источник сообщил: "Мелани была в Американском театре балета и рассказывала друзьям, что помолвлена с Миком. Она четко дала понять, что ее кольцо — помолвочное, и теперь она его невеста. Ее семья также знает, что они помолвлены, и в восторге от этого".

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик с сыном Фото: Melanie Hamrick

Легендарный музыкант был женат лишь раз: с 1971 по 1978 годы на Бьянке Джаггер. Впрочем, у него есть дети и от неофициальных отношений. В общей сложности у звезды Rolling Stones подрастают восемь наследников, один из которых от нынешней возлюбленной Мелани.

Мелани Хэмрик

Напомним, Мик Джаггер вышел на публику со своей возлюбленной, моложе на 43 года.

Также Фокус писал о кольце Мелани Хэмрик, которое она продемонстрировала осенью 2022 года.