Молодая подруга 79-летнего Мика Джаггера показала помолвочное кольцо с бриллиантом

Мелани и Мик вместе уже восемь лет, однако громких заявлений о планах связать себя узами брака пара не делала.

Related video

35-летняя подруга 79-летнего фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера балерина Мелани Хэмрик спровоцировала слухи о возможной помолвке, а, может, и браке со своим пожилым возлюбленным после того, как опубликовала в Instagram селфи, на котором на ее руке можно заметить кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.

На фото она позирует в полностью черном эффектном ансамбле, собираясь на вечеринку, а ее волосы гладко зачесаны на прямой пробор и собраны сзади в тугой пучок.

"Прическа балерины подходит ко всему", – подписала она снимок.

Поклонники сразу обратили внимание на украшение у нее на пальце.

[ + – ] Мелани Хэмрик Фото: Melanie Hamrick

"Это обручальное кольцо?" другой ответил: "При увеличении выглядит как два кольца!", "Мне тоже интересно это", – пишут в комментариях.

Ни Мик, ни Мелани пока что эти слухи никак не прокомментировали.

Пара впервые встретилась на концерте в Токио в 2014 году. Сейчас они воспитывают шестилетнего сына Деверо, которого уже называют абсолютной копией отца.

Всего у Джаггера восемь детей от пяти женщин. Его первенцу, дочери Кэрис, уже 52 года. Ее матерью является актриса и певица Марша Хант. Дочь Бьянка на год младше старшей сестры. Ее певцу родила жена Бьянка.

Модель Джерри Холл, которую называют самой любимой женщиной рокера, подарила ему четырех детей – Элизабет, Джорджию и сына Габриэля. 20-летние отношения пары подошли к концу, когда Джерри узнала об изменах Мика с бразильской моделью Лусианой Хименес Морад, в результате чего у Джаггера родился седьмой ребенок, Лукас.

Хотя Мик известен своими вечеринками, в последние годы он, похоже, смягчился, несмотря на то, что Rolling Stones продолжают гастролировать и сообщают, что в следующем году они выпустят альбом новой музыки. По словам источников, после аншлаговых туров группы s в Лос-Анджелесе Мик предпочитал останавливаться с семьей в отдельном отеле.

"Мик полностью изменился. У него всегда была постоянная партнерша, но когда он гастролировал, всегда были другие девушки, их было много. На этот раз все по-другому. Мелани, Дев и няня гастролируют с ним, так что все дело в ранних ночах и тусовках с его семьей. И он счастливее, чем я когда-либо видел его", – рассказал один из инсайдеров.

Напомним, почему Джерри Холл считала Джаггера ужасным мужем.