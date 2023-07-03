Эмбер Херд вернулась в социальные сети: о чем сообщила звезда

Актриса утверждает, что пережитое никак не повлияло на ее карьеру, и готова снова сниматься.

37-летняя актриса Эмбер Херд сделала первые с декабря прошлого года публикации в Instagram, где рассказала о посещении кинофестиваля в Таормине на Сицилии. Там она продвигала свой новый фильм, ставший для нее первым после скандального суда с Джонни Деппом, который она проиграла в июне прошлого года. Последним постом в социальных сетях было заявление, в котором говорилось, что она приняла "очень трудное решение" для достижения урегулирования по делу.

На первом фото она запечатлена сидящей на сцене, во время общения со зрителями перед показом картины. Актриса выглядит очень радостной и заметно посвежевшей.

Она написала: "Спасибо за такой невероятно теплый прием на кинофестивале в Таормине для моего последнего фильма "В огне". Это были незабываемые выходные", – говорится в подписи.

На втором снимке знаменитость сфотографирована у машины, а рядом – толпа фанатов.

"Какой прием… Спасибо всем моим поклонникам и сторонникам. Я так тронута", – отметила звезда.

Актриса очень тронута приемом на Сицилии Фото: Amber Heard/Instagram

Фильм "В огне" переносит зрителей в 1899 год и рассказывает о женщине-враче, которую вызывают лечить больного мальчика из Колумбии, якобы одержимого дьяволом.

В одном из интервью Эмбер рассказала, как относится к слухам, которые ходят вокруг нее.

"Мне пришлось усвоить одну важную вещь: я не контролирую истории, которые другие люди создают вокруг меня. Это то, что я, вероятно, буду ценить как благословение в будущем. Прямо сейчас я просто хочу, чтобы в меня так много не бросали камней. Я здесь, в Таормино, чтобы поддержать фильм. И это не то, за что меня могут засудить. То, через что я прошла, что я пережила, никак не влияет на мою карьеру. И это точно не остановит мою карьеру", – подчеркнула Херд.

По словам режиссера картины Конора Аллина, пережитое Эмбер никак не повлияло на нее как на личность.

"Она все еще сияющий свет … и пройти через что-то настолько ужасное и иметь возможность выйти на другую сторону и быть целым, ну, я не могу себе этого представить", – сказал он и добавил, что впереди у актрисы невероятно светлое будущее. Аллин высоко оценил работу Херд в своей ленте.

Ранее Фокус писал, что Эмбер Херд вместе с дочкой уехала из Голливуда в Испанию и чувствует там себя прекрасно.