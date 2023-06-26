Эмбер Херд в образе total black появилась на кинофестивале в Италии

Актриса возвращается на большой экран впервые после судебных разбирательств с Джонни Деппом.

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37-летняя американская актриса Эмбер Херд посетила премьеру своего нового фильма на 69-м кинофестивале в Таормине, Италия. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса снялась в триллере "В огне". Это ее первое возвращение на большой экран после проигрыша дела о клевете в 2022 году, возбужденного ее бывшим мужем Джонни Деппом.

Звезда "Аквамена" выбрала для выхода стильный образ total black. Эмбер продемонстрировала фигуру в плиссированном платье с прозрачными рукавами, которое она дополнила туфлями на платформе. Голливудская блондинка уложила свои золотистые волосы в упругие локоны и завершила свой ансамбль ярко-красной помадой.

Эмбер Херд Фото: Getty Images

На премьере актриса также поделилась впечатлениями о фильме.

"Это прекрасный фильм о почти сверхъестественном эффекте и силе любви, — рассказала Эмбер. — Это о границах, которые может пересечь любовь, и о ее создании, и на самом деле о подавляющей силе, которой обладает любовь".

Херд, которая после скандального суда переехала в Испанию со своей двухлетней дочерью, сказала: "Я не хочу звучать глупо, но это фильм о любви".

Сюжет фильма "В огне" разворачивается в Колумбии в 1899 году. Эмбер сыграет овдовевшого американского психиатра, который "прибывает на богатую ферму в Колумбии после того, как его призвали раскрыть дело беспокойного ребенка".Мать мальчика обеспокоена обвинениями местного священника в том, что ее ребенок одержим дьяволом.

"Когда приходит врач, она обнаруживает, что мать мальчика мертва и что сам отец начал верить в возможную одержимость ребенка", – говорится в синопсисе.

Эмбер Херд в фильме "В огне" Фото: Deadline

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Напомним, недавно Эмбер Херд впервые сфотографировали в Мадриде после того, как она наконец выплатила своему бывшему мужу Джонни Деппу один миллион долларов по решению суда после скандального процесса о домашнем насилии.

Также Фокус писал, что Джонни Депп рассказал о сложном периоде во время развода с Эмбер Херд.