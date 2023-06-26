Ембер Герд в образі total black з'явилася на кінофестивалі в Італії

Акторка повертається на великий екран уперше після судових розглядів з Джонні Деппом.

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37-річна американська акторка Ембер Герд відвідала прем'єру свого нового фільму на 69-му кінофестивалі в Таорміні, Італія. Про це пише Daily Mail.

Акторка знялася в трилері "У вогні". Це її перше повернення на великий екран після програшу справи про наклеп 2022 року, порушеної її колишнім чоловіком Джонні Деппом.

Зірка "Аквамена" обрала для виходу стильний образ total black. Ембер продемонструвала фігуру в плісированій сукні з прозорими рукавами, яку вона доповнила туфлями на платформі. Голлівудська білявка вклала своє золотисте волосся в пружні локони і завершила свій ансамбль яскраво-червоною помадою.

Ембер Герд Фото: Getty Images

На прем'єрі акторка також поділилася враженнями про фільм.

"Це прекрасний фільм про майже надприродний ефект і силу любові, — розповіла Ембер. — Це про межі, які може перетнути кохання, і про його створення, і насправді про пригнічувальну силу, якою володіє любов".

Герд, яка після скандального суду переїхала до Іспанії зі своєю дворічною донькою, сказала: "Я не хочу звучати нерозумно, але це фільм про кохання.

Сюжет фільму "У вогні" розгортається в Колумбії 1899 року. Ембер зіграє овдовілого американського психіатра, який "прибуває на заможну ферму в Колумбії після того, як його покликали розкрити справу неспокійної дитини". Мати хлопчика занепокоєна звинуваченнями місцевого священика в тому, що її дитина одержима дияволом.

"Коли приходить лікарка, вона виявляє, що мати хлопчика мертва і що сам батько почав вірити в можливу одержимість дитини", — йдеться в синопсисі.

Ембер Герд у фільмі "У вогні" Фото: Deadline

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Нагадаємо, нещодавно Ембер Герд вперше сфотографували в Мадриді після того, як вона нарешті виплатила своєму колишньому чоловікові Джонні Деппу один мільйон доларів за рішенням суду після скандального процесу про домашнє насильство.

Також Фокус писав, що Джонні Депп розповів про складний період під час розлучення з Ембер Герд.