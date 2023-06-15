Ембер Герд уперше вийшла у світ, після того, як виплатила Джонні Деппу мільйон доларів

За рішенням суду, Ембер мала заплатити колишньому чоловікові. А Джонні Депп віддав ці гроші на благодійність, як і обіцяв.

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Ембер Герд уперше сфотографували в Мадриді після того, як вона нарешті виплатила своєму колишньому чоловікові Джонні Деппу один мільйон доларів за рішенням суду після скандального процесу про домашнє насильство. Акторка була цілком бадьорою та навіть посміхалася папараці. Про це пише Daily Mail.

Після тривалого судового розгляду акторка переїхала в Мадрид, що в Іспанії, разом зі своєю дворічною донькою Уною, яка народилася від сурогатної матері.

Ембер Герд в Іспанії

Вона розповіла журналістам, що дуже щаслива. Але ухилилася від питань щодо того, чи збирається вона й надалі жити в Іспанії, чи все-таки планує повернення до Голлівуду.

На кадрах, отриманих журналістами, Ембер була дуже задоволеною, ніяк не показуючи свого розчарування щодо того, що війна судових позовів, якою завершився їхній 15-місячний шлюб із Деппом, у фіналі закінчилася не на її користь.

Герд втратила роль в "Аквамені" та була змушена продати будинок у США, щоб розплатитися з колишнім чоловіком.

Ембер Герд в Іспанії

Сам Джонні Депп одразу заявив, що віддасть мільйон на благодійність, розподіливши гроші між кількома фондами.

Після скандальних судів він повернувся в кіно, і його новий фільм "Жанна дю Баррі" відкрив кінофестиваль у Каннах.

Джонні Депп на кінофестивалі Канн Фото: Getty Images

Ембер, зі свого боку, також не кинула кар'єру в кіно. Наразі вона готується до прем'єри фільму "У вогні" про одержимого дияволом хлопчика на кінофестивалі в Таорміні, що в Італії.

Нещодавно Герд дала своє перше інтерв'ю після переїзду за кордон і заявила, що дуже щаслива бути "далеко від усього цього".

А Депп, схоже, насолоджується тим, що суди нарешті завершилися. Він грає зі своїм гуртом, знімається в кіно, але вже заявив, що не працюватиме знову з кіногігантом Disney.

Хоч і ходили чутки про те, що він повернеться до ролі Джека Спарроу, але це виявилося неправдою.

Кажуть, що він досі лютує через те, як студія безцеремонно звільнила його, коли Ембер звинуватила його в домашньому насильстві.

Тож Депп зосередився на музиці, мистецтві та режисурі артхаусних фільмів.

Минулого тижня він відіграв концерт у Бухаресті в межах європейського тупу свого гурту "Голлівудські вампіри".