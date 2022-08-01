Ембер Герд продала будинок, щоб виплатити компенсацію Джонні Деппу

Герд має виплатити колишньому чоловікові 10 мільйонів доларів за позовом про дифамацію, але вона на межі банкрутства і грошей у неї немає

За рішенням недавнього суду, Ембер Герд потрібно виплатити Джонні Деппу 10 мільйонів доларів. Проте раніше вона заявляла, що таких грошей вона не має. І це, схоже, так. Акторці довелося продати свій будинок у Каліфорнії, щоб зібрати гроші. Про це пише TMZ.

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Угода на $1 050 000 закрита у липні. Будинок із трьома спальнями площею понад 200 кв. м, розташований в містечку Юкка-Веллі, Герд купила у 2019 році за півмільйона доларів.

Акторка майже не жила в цьому будинку, вона переїхала туди лише цього року. Ембер Герд повідомляла шанувальникам, що збирається влаштуватися в Юкка-Веллі та присвятити себе вихованню доньки.

[ + – ] Ембер Герд з донькою в Юкка-Веллі Фото: Amber Heard/Instagram

Раніше стало відомо, що Ембер відмовилася від мільйонів доларів, які вона мала отримати після розлучення з Джонні Деппом у 2016 році.

На зйомках четвертої частини "Піратів Карибського моря" він заробив 33 мільйони доларів, і Герд могла б отримати близько 16 мільйонів із цих грошей, оскільки він знятий, коли вони були одружені, але вона заборонила своїм юристам вимагати компенсацію, заявивши, що "річ не в грошах".

Нагадаємо, Джонні Депп та Ембер Герд познайомилися у 2009 році на зйомках фільму "Ромовий щоденник" і одружилися у 2015 році. Їхній шлюб тривав лише рік, у серпні 2016 року подружжя розлучилося. Ембер звинуватила колишнього чоловіка у домашньому насильстві, він втратив ролі у кількох фільмах.

Повернути собі добре ім'я йому вдалося лише на недавньому суді. Вердикт за позовом Джонні Деппа винесли 1 червня: Герд визнали винною у наклепі.

Вона винна колишньому чоловікові вісім мільйонів доларів. Депп був готовий відмовитися від цих грошей за умови, що Ембер не подаватиме апеляцію, але вона відмовилася.

Актриса підозрює, що її кар'єру в Голлівуді закінчено, тож хоче написати книгу мемуарів та розповісти про все. І заразом заробити хоча б на цьому.