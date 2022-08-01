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Эмбер Херд продала дом, чтоб выплатить компенсацию Джонни Деппу

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Фото: Getty Images | Эмбер Херд в зале суда

Херд предстоит выплатить бывшему мужу 10 миллионов долларов по иску о диффамации, но она на грани банкротства и денег у нее нет

По решению недавнего суда Эмбер Херд нужно выплатить Джонни Деппу 10 миллионов долларов. Однако ранее она заявляла, что таких денег у нее нет. И это, похоже, так. Актрисе пришлось продать свой дом в Калифорнии, чтобы собрать деньги. Об этом пишет TMZ

Сделка на $1 050 000 была закрыта в июле. Дом с тремя спальнями площадью чуть более 200 кв. м, расположенный в городке Юкка-Вэлли, Херд купила в 2019 году за полмиллиона долларов.

Актриса почти не жила в этом доме, она переехала туда только в этом году. Эмбер Херд сообщала поклонникам, что собирается обосноваться в Юкка-Вэлли и посвятить себя воспитанию дочери.

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Эмбер Херд с дочкой в Юкка-Вэлли
Фото: Amber Heard/Instagram

Ранее стало известно, что Эмбер отказалась от миллионов долларов, которые ей были положены после развода с Джонни Деппом в 2016 году.

На съемках четвертой части "Пиратов Карибского моря" он заработал 33 миллиона долларов, и Херд могла бы получить около 16 миллионов из этих денег, поскольку он был снят, когда они были женаты, но она запретила своим юристам требовать компенсацию, заявив, что "дело не в деньгах".

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник" и поженились в 2015 году. Их брак длился всего год, в августе 2016 года супруги развелись. Эмбер обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, он потерял роли в нескольких фильмах.

дом эмбер херд, эмбер херд, продала дом, юкка вэлли
дом эмбер херд, эмбер херд, продала дом, юкка вэлли
дом эмбер херд, эмбер херд, продала дом, юкка вэлли
дом эмбер херд, эмбер херд, продала дом, юкка вэлли
дом эмбер херд, эмбер херд, продала дом, юкка вэлли
дом эмбер херд, эмбер херд, продала дом, юкка вэлли
дом эмбер херд, эмбер херд, продала дом, юкка вэлли
дом эмбер херд, эмбер херд, продала дом, юкка вэлли

Вернуть себе доброе имя ему удалось только на недавнем суде. Вердикт по иску Джонни Деппа вынесли 1 июня: Херд признали виновной в клевете.

Она должна бывшему мужу восемь миллионов долларов. Депп был готов отказаться от этих денег при условии, что Эмбер не будет подавать апелляцию, но она отказалась.

Актриса подозревает, что ее карьера в Голливуде закончена, так что хочет написать книгу мемуаров и рассказать обо всем. И заодно заработать хотя бы на этом.