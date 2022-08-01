Эмбер Херд продала дом, чтоб выплатить компенсацию Джонни Деппу

Херд предстоит выплатить бывшему мужу 10 миллионов долларов по иску о диффамации, но она на грани банкротства и денег у нее нет

По решению недавнего суда Эмбер Херд нужно выплатить Джонни Деппу 10 миллионов долларов. Однако ранее она заявляла, что таких денег у нее нет. И это, похоже, так. Актрисе пришлось продать свой дом в Калифорнии, чтобы собрать деньги. Об этом пишет TMZ

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Сделка на $1 050 000 была закрыта в июле. Дом с тремя спальнями площадью чуть более 200 кв. м, расположенный в городке Юкка-Вэлли, Херд купила в 2019 году за полмиллиона долларов.

Актриса почти не жила в этом доме, она переехала туда только в этом году. Эмбер Херд сообщала поклонникам, что собирается обосноваться в Юкка-Вэлли и посвятить себя воспитанию дочери.

[ + – ] Эмбер Херд с дочкой в Юкка-Вэлли Фото: Amber Heard/Instagram

Ранее стало известно, что Эмбер отказалась от миллионов долларов, которые ей были положены после развода с Джонни Деппом в 2016 году.

На съемках четвертой части "Пиратов Карибского моря" он заработал 33 миллиона долларов, и Херд могла бы получить около 16 миллионов из этих денег, поскольку он был снят, когда они были женаты, но она запретила своим юристам требовать компенсацию, заявив, что "дело не в деньгах".

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник" и поженились в 2015 году. Их брак длился всего год, в августе 2016 года супруги развелись. Эмбер обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, он потерял роли в нескольких фильмах.

Вернуть себе доброе имя ему удалось только на недавнем суде. Вердикт по иску Джонни Деппа вынесли 1 июня: Херд признали виновной в клевете.

Она должна бывшему мужу восемь миллионов долларов. Депп был готов отказаться от этих денег при условии, что Эмбер не будет подавать апелляцию, но она отказалась.

Актриса подозревает, что ее карьера в Голливуде закончена, так что хочет написать книгу мемуаров и рассказать обо всем. И заодно заработать хотя бы на этом.