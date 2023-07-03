53-летняя Дженнифер Лопес отправилась за покупками в ультракоротком наряде

Звезда умеет подобрать стильные образы даже для походов по магазинам.

53-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес не стесняется носить короткие вещи, чтобы лишний раз продемонстрировать свои стройные подчеркивающих ее достоинства. Не стал исключением и новый поход по магазинам Хэмптона в компании мужа, Бена Аффлека, и его детей, 17-летней Вайолетт и 11-летнего Сэмоэла, а ьакже дочери Лопес, 15-летней Эмме.

Джей Ло, выбрала кремовый комбинезон с цветочным узором и воротником. Он застегивался спереди, а талию артистка подчеркнула широким плетеным ремнем.

Образ она дополнила белой дизайнерской сумочкой с золотыми вставками, парой розовых эспадрилий на платформе с открытым носком и большими серьгами-кольцами.

В свою очередь Аффлек выглядел куда проще, надев выцветшие джинсы, а также темно-серую футболку и рубашку. Пара шла, держась за руки ии о чем-то оживленно переговаривалась.

Прогулка в Хэмптоне состоялась всего через несколько недель после того, как Джей Ло опубликовала фотографию своего мужа без рубашки по случаю Дня отца.

Ранее Фокус писал о том, что Дженнифер активно выбирает мебель для нового семейного особняка стоимостью свыше 60 млн долларов. В частности, ее сфотографировали в тот момент, когда она примерялась к ванной в магазине дорогой сантехники.