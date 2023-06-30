Дженнифер Лопес залезла в ванную в магазине сантехники

Певица присматривает сантехнику для 24 ванных комнат в своем особняке.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер продолжает обустраивать семейное гнездышко с Беном Аффлеком, приобретенное парой более чем за 60 миллионов долларов в Беверли-Хиллз. Папарацци заметили звезду, когда она в магазине дорогой сантехники тестировала мраморную ванную для одной из 24 ванных комнат в своем особняке, сообщают западные таблоиды.

На шопинг Джей Ло отправилась в кремовом платье длины миди с цветочным узором. Наряд с длинными рукавами украшали оборки вдоль глубокого декольте и на юбке. Образ дополнили пара бледно-лиловых, мятых бархатных туфель на платформе с открытым носком, массивные золотые серьги-кольца среднего размера и большие, слегка затемненные солнцезащитные очки без оправы в стиле авиаторов. В качестве аксессуаров она выбрала текстурированную сумочку Gucci пурпурного оттенка с ремешком в виде цепочки, массивное колье-цепочку с большим кулоном-шармом в виде сердца и несколько колец.

В какой-то момент поп-звезду заметили, когда она тестировала фарфоровые сантехнические приборы, устроившись поудобнее в одной из ванн. Она положила голову на заднюю часть большой чаши цвета слоновой кости.

В огромном доме звездной пары есть все для комфортной жизни и даже больше. Дженнифер может побаловать себя в полностью оборудованном тренажерном зале, на площадках для баскетбола и пиклбола, а также на боксерском ринге в крытом спортивном комплексе. Другие основные моменты включают спортивный зал, бар, парикмахерскую и маникюрный салон с полным спектром услуг, домашний кинотеатр, винный погреб, салон виски, а также сауну и массажные кабинеты.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес уже не впервые замечают за походами по магазинам товаров для дома. Так, недавно она отправилась присматривать мебель.