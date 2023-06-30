Дженніфер Лопес залізла у ванну в магазині сантехніки

Співачка придивляється до сантехніки для 24 ванних кімнат у своєму маєтку.

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53-річна американська співачка й акторка Дженніфер продовжує облаштовувати сімейне гніздечко з Беном Аффлеком, придбане парою за понад 60 мільйонів доларів у Беверлі-Гіллз. Папараці помітили зірку, коли вона в магазині дорогої сантехніки тестувала мармурову ванну для однієї з 24 ванних кімнат у своєму маєтку, повідомляють західні таблоїди.

На шопінг Джей Ло вирушила в кремовій сукні довжини міді з квітковим візерунком. Вбрання з довгими рукавами прикрашали волани вздовж глибокого декольте і на спідниці. Образ доповнили пара блідо-лілових, м'ятих оксамитових туфель на платформі з відкритим носком, масивні золоті сережки-кільця середнього розміру і великі, злегка затемнені сонцезахисні окуляри без оправи в стилі авіаторів. Як аксесуари вона вибрала текстуровану сумочку Gucci пурпурного відтінку з ремінцем у вигляді ланцюжка, масивне кольє-ланцюжок з великим кулоном-шармом у вигляді серця і кілька каблучок.

У якийсь момент поп-зірку помітили, коли вона тестувала порцелянові сантехнічні прилади, влаштувавшись зручніше в одній із ванн. Вона поклала голову на задню частину великої чаші кольору слонової кістки.

У величезному будинку зіркової пари є все для комфортного життя і навіть більше. Дженніфер може побалувати себе в повністю обладнаному тренажерному залі, на майданчиках для баскетболу та піклболу, а також на боксерському рингу в критому спортивному комплексі. Інші основні моменти включають спортивний зал, бар, перукарню і манікюрний салон з повним спектром послуг, домашній кінотеатр, винний льох, салон віскі, а також сауну і масажні кабінети.

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес вже не вперше помічають за походами по магазинах товарів для дому. Так, нещодавно вона вирушила доглядати меблі.