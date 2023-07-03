Беременная Рианна приобрела шляпку от украинского дизайнера (фото)

Знаменитость провела выходные на своей родине.

35-летняя американская певица Рианна приобрела шляпку от украинского дизайнера. Об этом бренд Руслана Багинского сообщил в Instagram.

Беременная знаменитость барбадосского происхождения провела уикенд на своей родине. Артистка, которая ожидает рождения второго ребенка, выбрала для летнего отдыха на Барбадосе ультракороткий черный топ и джинсовую мини-юбку. К луку Рири добавила соломенную шляпку от украинского дизайнера Руслана Багинского.

"Будем! @badgalriri 🍹❤️ Спасибо, @ninistyle!" — отметили представители бренда.

Стилистка Нини Нгуен ответила украинскому дизайнеру: "Люблю это так сильно ❤️ и люблю вас".

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Беременная Рианна на Барбадосе

В шляпках от Руслана Багинского часто появляются на публике мировые звезды шоу-бизнеса. Среди них Белла Хадид, Майли Сайрус, Эмили Ратаковски, Коко Роша. Недавно дизайнер встретился с Джиджи Хадид и получил престижную премию.

Напомним, Рианна с бойфрендом продемонстрировали чувства на публике.

Также Фокус писал об идеальном образе в стиле спорт-шик от беременной Рианны.