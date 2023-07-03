Холостая Луна в июле 2023: когда ждать и что нельзя делать
Промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, могут нести опасность для людей.
Что такое Луна без курса или Холостая Луна?
Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Когда Луна без курса будет в июле 2023 года?
4 июля 19:44 — 20:29
6 июля 16:40 — 20:33
8 июля 21:21 — 22:19
11 июля 02:09 — 02:56
13 июля 09:09 — 10:26
15 июля 15:33 — 20:13
18 июля 06:04 — 07:39
20 июля 17:08 — 20:12
23 июля 07:05 — 08:53
25 июля 18:06 — 19:54
28 июля 01:41 — 03:22
30 июля 02:55 — 06:42
Луна без курса: что нельзя делать
- принимать серьезные решения;
- делать важные дела;
- участвовать в переговорах;
- планировать что-то;
- делать ремонт;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки;
- делать уколы красоты;
- сдавать анализы.
Луна без курса: что нужно делать
- отдыхать и медитировать;
- читать или смотреть что-то;
- оставаться наедине;
- заниматься любимым делом.
Источник: https://www.youtube.com/@VLADROSS