Холостая Луна в июле 2023: когда ждать и что нельзя делать

Промежутки времени, когда Луна не взаимодействует ни с одной из планет, могут нести опасность для людей.

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Что такое Луна без курса или Холостая Луна?

Раз в несколько суток Луна покидает очередное созвездие Зодиака, чтобы совершить переход в следующее. Но есть периоды, когда она не взаимодействует ни с одной планет, эти промежутки и называют Луной без курса или Холостой Луной. Природа и человечество как-будто замирают в передышке перед грядущим рывком, поэтому нам нужен отдых, иначе все может идти не по плану. Количество периодов Луны без курса в каждом месяце разное, и, имея знания о них, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.

Когда Луна без курса будет в июле 2023 года?

4 июля 19:44 — 20:29

6 июля 16:40 — 20:33

8 июля 21:21 — 22:19

11 июля 02:09 — 02:56

13 июля 09:09 — 10:26

15 июля 15:33 — 20:13

18 июля 06:04 — 07:39

20 июля 17:08 — 20:12

23 июля 07:05 — 08:53

25 июля 18:06 — 19:54

28 июля 01:41 — 03:22

30 июля 02:55 — 06:42

Луна без курса: что нельзя делать

принимать серьезные решения;

делать важные дела;

участвовать в переговорах;

планировать что-то;

делать ремонт;

проходить собеседования;

отправляться в поездки;

совершать крупные покупки;

делать уколы красоты;

сдавать анализы.

Луна без курса: что нужно делать

отдыхать и медитировать;

читать или смотреть что-то;

оставаться наедине;

заниматься любимым делом.

Источник: https://www.youtube.com/@VLADROSS