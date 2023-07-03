Холостий Місяць у липні 2023: коли чекати та що не можна робити

Проміжки часу, коли Місяць не взаємодіє з жодною з планет, можуть нести небезпеку для людей.

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Що таке Місяць без курсу або Холостий Місяць?

Раз на кілька діб Місяць залишає чергове сузір'я Зодіаку, щоб здійснити перехід у наступне. Але є періоди, коли він не взаємодіє з жодною планетою, ці проміжки і називають Місяцем без курсу або Холостим Місяцем. Природа і людство ніби завмирають у перепочинку перед прийдешнім ривком, тому нам потрібен відпочинок, інакше все може йти не за планом. Кількість періодів Місяця без курсу в кожному місяці різна, і, маючи знання про них, ви зможете зробити своє життя гармонійнішим.

Коли Місяць без курсу буде в липні 2023 року?

4 липня 19:44 — 20:29

6 липня 16:40 — 20:33

8 липня 21:21 — 22:19

11 липня 02:09 — 02:56

13 липня 09:09 — 10:26

15 липня 15:33 — 20:13

18 липня 06:04 — 07:39

20 липня 17:08 — 20:12

23 липня 07:05 — 08:53

25 липня 18:06 — 19:54

28 липня 01:41 — 03:22

30 липня 02:55 — 06:42

Місяць без курсу: що не можна робити

ухвалювати серйозні рішення;

робити важливі справи;

брати участь у переговорах;

планувати щось;

робити ремонт;

проходити співбесіди;

вирушати в поїздки;

здійснювати великі покупки;

робити уколи краси;

здавати аналізи.

Місяць без курсу: що потрібно робити

відпочивати та медитувати;

читати або дивитися щось;

залишатися наодинці;

займатися улюбленою справою.

Джерело: https://www.youtube.com/@VLADROSS