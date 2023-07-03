Бенджамин Баттон наяву: Брэд Питт удивил молодым видом (фото)

Голливудский актер прилетел во Францию сниматься в рекламе бренда бытовой техники.

59-летний американский актер Брэд Питт удивил молодым видом. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшего мужа Анджелины Джоли заметили на съемках рекламы итальянского бренда бытовой техники De'Longhi во Франции.

Звезда фильма "Бойцовский клуб" провел время в винограднике в регионе Вар на Французской Ривьере. Он снимался в рекламе для бренда, который производит роскошные кофеварки и эспрессо-машины.

Питт надел полностью белый костюм во время съемок с актрисой Кариной Боте.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Актер, сыгравший главного персонажа в фильме 2008 года "Загадочная история Бенджамина Баттона" о человеке, который молодеет, а не стареет, в течении жизни, был одет в рубашку с воротником на пуговицах, светлые брюки и белые мокасины.

Он также надел солнцезащитные очки в коричневой оправе и добавил к образу золотые часы, зачесав темные пряди набок. Брэд был в хорошем настроении, он улыбался и общался с членами съемочной группы.

Напомним, девушка Брэда Питта Инес де Рамон носит украшение с его инициалами.

Также Фокус писал о личной жизни биологической дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли.