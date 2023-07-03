Внук Роберта Де Ниро умер в возрасте 19 лет

О причинах смерти юноши не сообщается.

Умер 19-летний Леандро Де Ниро Родригес, внук оскароносного актера Роберта Де Ниро, сообщила его мать в соцсетях.

Актриса Дрена Де Ниро, дочь Роберта Де Ниро, написала о внезапной потере сына.

"Ты был моей радостью, моим сердцем, и всем, что когда-либо было чистым и настоящим в моей жизни. Я не знаю, как жить без тебя, но я попытаюсь продолжать и распространять любовь и свет, которые ты так заставил меня почувствовать, став твоей мамой. Тебя так глубоко любили и ценили, и я хотела бы, чтобы только эта любовь могла спасти тебя", — написала женщина.

Она отметила в посте отца своего сына, художника Карлоса Родригеса, которого называют Карлосом Маре.

"Покойся с миром и в вечном раю, мой дорогой мальчик", — добавила она.

"Слов недостаточно, чтобы выразить радость, которую он подарил нам, или потерю, которую мы сейчас переживаем с нашими семьями и друзьями", — ответил Маре в комментарии к публикации.

Внук Роберта Де Ниро

Причина смерти 19-летнего юноши не сообщается.

Леандро Де Ниро Родригес также был актером. Вместе со своей матерью он появился в фильме "Звезда родилась" 2018 года с Брэдли Купером и Леди Гагой в главных ролях.

Напомним, у Роберта Де Ниро родился седьмой ребенок.