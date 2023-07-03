Принц Гарри рассказал, что он и Меган на самом деле думали о Фрогмор-коттедже

Герцог и герцогиня Сассекские официально покинули свой дом в Виндзоре.

Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули свою британскую резиденцию Фрогмор-коттедж, как было объявлено Букингемским дворцом ранее на этой неделе. Об этом пишет Hello.

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Еще в пару месяцев назад представитель пары подтвердил, что Сассекских попросили выехать из собственности, внесенной в список Grade II.

Сассексы переехали в США в 2020 году после того, как отказались от должности старших членов королевской семьи, но до сих пор они сохраняли Фрогмор-коттедж в качестве своей базы в Великобритании. Считается, что Гарри останавливался в Виндзоре во время своих трех визитов в этом году, но неизвестно, где он, Меган и их двое детей — 4-летний принц Арчи и 2-летняя принцесса Лилибет — будут останавливаться в будущем.

Фрогмор-коттедж Фото: Getty

Дом с четырьмя спальнями в поместье Фрогмор в Виндзоре был подарен герцогу и герцогине покойной бабушкой Гарри, королевой Елизаветой II. Пара переехала всего за несколько недель до рождения сына Арчи в мае 2019 года.

В своих мемуарах "Запасной", которые были опубликованы в январе, Гарри описал, как королевская пара относилась к переезду.

"Мы с Мэг перенесли наш офис в Букингемский дворец. Мы также переехали в новый дом. Фрогмор был готов. Нам понравилось это место. С первой минуты. Нам не терпелось проснуться утром, отправиться на долгую прогулку по саду, повидаться с лебедями. Особенно с сварливым Стивом. Мы познакомились с садовниками королевы, узнали их имена и названия всех цветов.… Они были в восторге от того, насколько мы ценили и хвалили их артистизм", — написал Гарри.

Коттедж Фрогмор также хранил для Сассексов особые воспоминания. Он находится в двух шагах от Фрогмор-Хауса, где Гарри и Меган танцевали всю ночь напролет на своей свадьбе в мае 2018 года. Это также первое место, куда они привезли своего сына Арчи после Портлендской больницы в Лондоне, где он родился 6 мая 2019 года.

И хотя Лилибет родилась в Санта-Барбаре, штат Калифорния, маленькая принцесса отпраздновала свой знаменательный первый день рождения в коттедже, когда прошлым летом Гарри и Меган вернулись в Великобританию на празднование платинового юбилея покойной королевы.

Напомним, тем временем принц Уильям и Кейт Миддлтон не хотят переезжать в поместье принца Эндрю.

Также Фокус писал детальнее о скандальном поместье Фрогмор.