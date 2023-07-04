Как стиль принцессы Дианы все еще имеет влияние в 2023 году: мнение экспертов

1 июля 2023 года покойной принцессе исполнилось бы 62 года.

След, который принцесса Диана оставила в мире моды, безграничен. Возможно, она является самой влиятельной музой стиля в истории моды, и до сих пор, спустя 25 лет после ее смерти, многие используют ее образы в качестве источника вдохновения. Об этом пишет Hello.

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На этой неделе дизайнер Саймон Порте Жакмюс продемонстрировал свое шоу Осень/Зима 2024 в Версальском дворце и объяснил, что вся коллекция была вдохновлена ​​леди Ди.

"Последняя коллекция Жакмюса была основана на отсылках к ее самым знаковым моментам стиля, таким как тройное ожерелье из сапфиров и жемчуга, которое она носила с платьем мести", — объяснила редактор журнала Fashion Натали Сэлмон.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Наряду с силуэтами 80-х годов, такими как пышные рукава, которые, по словам дизайнера, "станут визитной карточкой Jacquemus", Кендалл Дженнер вышла на подиум в образе, сочетавшем два самых знаковых модных момента Дианы.

Кендалл Дженнер на показе Jacquemus Фото: Getty Images

Вне подиума и перейдя к уличному стилю, вам достаточно взглянуть на то, что современные девушки носят в выходные дни, чтобы увидеть, как личный непринужденный стиль Дианы был привнесен в это. Толстовки поверх велосипедных шорт, прямые брюки, свободно заправленные в ботинки, и университетские куртки.

Наряду с влиянием на современных моделей, таких как Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Эмили Ратаковски, портняжное мастерство Ди также пользуется популярностью у следующего поколения. Хэштег #princessdianastyle набрал более 61 миллиона просмотров на TikTok — платформе, которую преимущественно используют представители поколения Z.

Хейли Бибер Фото: Instagram haileybieber Принцесса Диана Фото: Getty Images

В интервью ITN Диана однажды сказала: "Мода вообще не является моей "большой вещью". Очевидно, что если я помогаю индустрии моды и британской части вещей, это прекрасно. Но я никогда не пытаюсь этого делать специально".

Ироничная точка зрения, учитывая ее невероятное влияние во всем мире, а не только на ее родной территории.

"Влияние стиля принцессы Дианы распространилось на все сферы нашей жизни — от ее классического спортивного образа 90-х до нарядов в стиле хайленд и, конечно же, ее вневременного мастерства в классическом стиле одежды для особых случаев. Она была и остается на многих досках настроения для фотосессий и личного стиля клиентов", — сказала модный эксперт Элис Маннерс.

Принцесса Диана

"Для меня она — мой источник вдохновения для таких мероприятий, как Роял Аскот, Уимблдон и свадьбы. Хотя, я должна признать, что много раз я пыталась воссоздать ее классический внеслужебный вид винтажные джинсы, мокасины и эта рубашку оверсайз", — продолжила она.

Принцесса Диана Фото: Getty

"Я всегда любила моду 80-х и 90-х, а принцесса Диана всегда оказывала исключительное влияние своим гардеробом. Мне нравится большой квадратный блейзер с подплечниками в сочетании с повседневной кепкой и толстовкой, а также коричневые ботинки. Настоящая икона", — сказала Ванесса Блэйр о стиле леди Ди.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

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