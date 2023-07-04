Хизер Локлир, звезда сериала "Район Мелроуз", напугала поклонников странным поведением

61-летняя актриса карабкалась по зданию, разговаривала сама с собой и в общем вела себя странно.

Хизер Локлир, звезда сериалов "Мелроуз Плейс", "Династия", "Два с половиной человека" и многих других, напугала поклонников своим странным поведением. Об этом пишет Daily Mail.

61-летняя актриса была замечена у офисного здания в Малибу, штат Калифорния. Она бродила по галереям, потом балансировала на уступе, а потом села на ступени и некоторое время смотрела в одну точку, покачиваясь и разговаривая сама с собой.

Все это произошло после деловой встречи, которая длилась час.

Хизер Локлир напугала поклонников

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Жених Локлир, бывший мотогонщик Крис Хейссер, все это время ждал ее в машине, не пытаясь помочь актрисе, или поговорить с ней.

Обеспокоенные друзья говорят, что Локлир, возможно, снова начала пить после многочисленных курсов реабилитации.

Последний раз Хизер Локлир снималась в 2013 году. Это был сериал "Франклин и Бэш" про двух друзей-адвокатов. Хизер досталась роль Рэйчел Кинг.

У актрисы было несколько неудачных романов, многочисленные аресты и 20 реабилитаций в специальных центрах.

Хизер, чья карьера началась еще в 1979 году, сыграла множество ролей в кино и на телевидение. В частности она появлялась в культовом фильме "Воспламеняющая взглядом" и в сериале "Династия", но прославилась, благодаря роли злодейки Аманды Вудворт в сериале "Мелроуз Плейс".

Хизер Локлир в начале карьеры

В свое время Хизер отказалась от роли Сьюзан Майер в сериале "Отчаянные домохозяйки", так что ее сыграла Тери Хэтчер.

Локлир встречалась с Томом Крузом, была замужем за барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли, после вышла замуж за Ричи Самбора, гитариста рок-группы Bon Jovi. Хизер родила дочь Аву, но пара рассталась, когда Самбора переспал с актрисой Дениз Ричардс – подругой Хизер.

Хизер Локлир и Ричи Самбора

Хизер была обручена с Джеком Вагнером, коллегой по сериалу "Мелроуз Плейс", но тогда у нее начались проблемы с наркотиками и алкоголем. В 2008 году она пыталась покончить с собой, в 2012 году – чуть не умерла из-за передозировки, так что актеры расстались.

Актеры сериала "Район Мелроуз" Фото: Скриншот

В 2017 года Хизер попала в автомобильную аварию, в 2019 году ей было приказано пройти 30-дневную реабилитацию в психиатрическом учреждении с отсрочкой исполнения 120-дневного тюремного заключения. Так как Хизер напала на полицейского, а потом и на работника скорой.

С тех пор считалось, что она справилась со своими проблемами. И в этом ей помогла ее дочь Ава.

Напомним, в прошлом году сын актера Джека Вагнера, бывшего парня Хизер Локлир, неожиданно умер на автомобильной парковке.