Сын звезды "Района Мелроуз" был найден мертвым

27-летний Харрисон, сын актера Джек Вагнера, умер на парковке в Лос-Анджелесе

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Сын известного актера Джека Вагнера, звезды телесериалов "Район Мелроуз" и "Главный госпиталь" был найден мертвым на парковке в Лос-Анджелесе. Известно, что Харрисон долгое время страдал от наркозависимости и некоторое время назад пропал без вести. Об этом сообщает Eonline.

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Представитель судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес сообщил, что Харрисон был найден в понедельник, в 5 часов утра и сейчас причина его смерти расследуется.

[ + – ] Джек Вагнер и его сын Харрисон Фото: Соцсети [ + – ] Последнее фото Харрисона Вагнера Фото: Соцсети

27-летний Харрисон был музыкантом и долгое время страдал от наркотической зависимости. В 2016 году он уже пропадал на целую неделю, когда у него случился рецидив. В этом году, последний пост в соцсетях был опубликован 22 мая.

Харрисон большой известности не добился. Однако его отец, актер Джек Вагнер, был звездой сериалов 1990-х и много сотрудничал со звездным продюсером Аароном Спеллингом.

Фото: Скриншот

Он начал свою карьеру, снявшись в "Санта-Барбаре", потом снимался в культовом сериале "Район Мелроуз" и прочих популярных телесагах: "Главный госпиталь", "Титаны", "Касл", "Дерзкие и красивые".

Харрисон родился в его браке с актрисой Кристиной Вагнер, звездой сериала "Когда зовет сердце". После развода, Джек был помолвлен на еще одной звезде "Района Мелроуз" Хизер Локлир. Однако они расстались в 2020 году. Напомним, сериал "Район Мелроуз" выходил с 1992 по 1999 год и был закрыт из-за низких рейтингов. Когда один из его создателей — Даррен Стар, — занялся новым проектом: сериалом "Секс в большом городе". К слову, одна из звезд нового творения Стара — Кристин Дэвис, начинала свою карьеру в сериале "Район Мелроуз".

[ + – ] Джек Вагнер и Хизер Локлир Фото: Скриншот

Напомним, в 2019 году неожиданно скончался актер Люк Перри, звезда еще одного культового сериала Аарона Спеллинга. Его госпитализировали с инсультом, однако актер ушел из жизни спустя несколько дней в больнице.