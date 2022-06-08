Син зірки "Району Мелроуз" знайдений мертвим

27-річний Гаррісон, син актора Джека Вагнера, помер на стоянці в Лос-Анджелесі

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Син відомого актора Джека Вагнера, зірки телесеріалів "Район Мелроуз" та "Головний госпіталь" знайдений мертвим на стоянці в Лос-Анджелесі. Відомо, що Гаррісон тривалий час страждав на наркозалежність і деякий час тому зник безвісти. Про це повідомляє Eonline.

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Представник судово-медичної експертизи округу Лос-Анджелес повідомив, що Гаррісон знайдений у понеділок, о 5 годині ранку і зараз причину його смерті розслідують.

[ + – ] Джек Вагнер та його син Гаррісон Фото: Соцсети [ + – ] Останнє фото Гаррісона Вагнера Фото: Соцсети

27-річний Гаррісон був музикантом і довго страждав від наркотичної залежності. У 2016 році він уже пропадав на цілий тиждень, коли в нього стався рецидив. Цього року останній пост у соцмережах опублікований 22 травня.

Гаррісон великої популярності не досяг. Проте його батько, актор Джек Вагнер, був зіркою серіалів 1990-х і багато співпрацював із зірковим продюсером Аароном Спеллінгом.

Фото: Скриншот

Він розпочав свою кар'єру, знявшись у "Санта-Барбарі", потім знімався в культовому серіалі "Район Мелроуз" та інших популярних телесагах: "Головний госпіталь", "Титани", "Касл", "Зухвалі та красиві".

Гаррісон народився в його шлюбі з акторкою Крістіною Вагнер, зіркою серіалу "Коли кличе серце". Після розлучення, Джек був заручений із ще однією зіркою "Району Мелроуз" Гізер Локлір. Проте вони розлучилися у 2020 році. Нагадаємо, серіал "Район Мелроуз" виходив з 1992 по 1999 рік і був закритий через низькі рейтинги. Коли один з його творців Даррен Стар зайнявся новим проєктом: серіалом "Секс у великому місті". До слова, одна із зірок нового твору Стара — Крістін Девіс, розпочинала свою кар'єру в серіалі "Район Мелроуз".

[ + – ] Джек Вагнер та Гізер Локлір Фото: Скриншот

Нагадаємо, у 2019 році несподівано помер актор Люк Перрі, зірка ще одного культового серіалу Аарона Спеллінга. Його госпіталізували з інсультом, проте актор пішов із життя через кілька днів у лікарні.