Дженнифер Лопес в стильном комбинезоне отправилась в винный магазин (фото)

Джей Ло приобрела алкоголь собственного бренда.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ. Звезду заметили, когда она покупала бутылку алкоголя собственного бренда Delola в Хэмптоне. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда фильма "Мать" блистала в светло-коричневом комбинезоне с открытой спиной, который отличался высоким воротником на бретельках и брюками в стиле карго. Звезда экранов дополнила ансамбль белыми кроссовками и солнцезащитными очками. Дженнифер собрала свои длинные волосы в высокий хвост и использовала минимальный макияж.

Она продемонстрировала свои подтянутые руки с несколькими пакетами вкусностей, в том числе с алкоголем марки Delola.

Согласно веб-сайту, готовые к употреблению напитки — это низкокалорийные напитки, приготовленные из спирта премиум-класса и натуральных растительных компонентов. Напитки бывают трех разных вкусов коктейлей: Paloma Rosa, приготовленный из текилы, грейпфрута и бузины; L'Orange, состоящий из премиального амаро, апельсина и маракуйи. Джей Ло, похоже, выбрала бутылку Bella Berry со вкусом ягод и гибискуса.

Предпринимательница начала работать со своими партнерами над разработкой напитков еще в 2020 году, а в начале апреля жена Бена Аффлека объявила о запуске своего алкогольного бренда Delola — напитках, вдохновленных итальянским побережьем, но такая новость вызвала резкую негативную реакцию со стороны поклонников, учитывая, что сама Джей Ло не употребляет алкоголь вообще.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес отправилась за покупками в ультракоротком наряде.