Не ешьте это, если хотите похудеть: 5 продуктов, вызывающих ожирение

Иногда, чтобы похудеть, нужно лишь немного подкорректировать питание и исключить из рациона продукты, которые провоцируют ожирение.

Быстрый темп современного мира часто нас заставляет выбирать удобство, вместо здоровья. Именно поэтому сейчас настолько популярны фастфуд и переработанная пища. Однако такое питание нередко провоцирует проблемы с лишним весом. Существует ряд продуктов – основных виновников в развитии ожирения. Об этом пишет Healthier Steps.

Ожирение обычно вызвано потреблением большего количества калорий, что приводит к избыточному накоплению жира в организме. Опасность ожирения в том, что оно может привести к ряду проблем со здоровьем, включая высокое давление, диабет 2 типа, болезни сердца, инсульт и некоторые виды рака.

Не смотря на то, что для ожирения не существует быстрых решений, лечение или профилактика включают в себя изменение образа жизни, переход на сбалансированное питание с достаточным количеством овощей и фруктов. При этом важно избегать нездоровой пищи, особенно продуктов, которые провоцируют ожирение. Вот 5 худших продуктов в рационе, которые вредят вашему здоровью и фигуре.

Сладкая газировка

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Газировка — популярный напиток, который пьют миллионы людей по всему миру. Его часто подают вместе с едой или в качестве освежающего напитка в жаркую погоду. Однако важно отметить, что газировка может способствовать развитию ожирения.

Одна из причин, по которой газированные напитки вызывают ожирение, связана с высоким содержанием сахара. Регулярное потребление слишком большого количества сахара может привести к резистентности к инсулину и, в конечном итоге, к диабету 2 типа.

Сладкая газировка не обеспечивает никакой питательной ценности для организма. В отличие от цельных продуктов, которые содержат необходимые витамины и минералы для вашего здоровья, газированные напитки содержат лишь пустые калории. Эти калории быстро накапливаются и со временем могут привести к увеличению веса, особенно, если вы ведете малоактивный образ жизни.

Когда вы регулярно пьете газировку, ваш организм привыкает получать приток сахара сразу. Это приводит к быстрому скачку уровня сахара в крови, а затем к резкому падению. Если такое происходит неоднократно, то приводит к резистентности к инсулину и, в конечном итоге, к увеличению веса.

Фруктовый сок

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Многие считают, что фруктовый сок полезнее, чем газировка или другие сладкие напитки. Тем не менее, большинство фруктовых соков на полках супермаркета сильно перерабатываются и содержат добавленный сахар или концентраты, что делает их не менее вредными для здоровья, чем газированные напитки.

Употребление слишком большого количества фруктового сока связано с повышенным риском ожирения и диабета 2 типа. Это происходит, потому что наш организм перерабатывает сахар во фруктовом соке иначе, чем клетчатку в цельных фруктах.

Когда вы употребляете цельные фрукты, клетчатка замедляет пищеварение и помогает вам чувствовать себя сытым в течение долгого времени. Однако когда вы пьете фруктовый сок, в котором отсутствует клетчатка, ваше тело быстрее усваивает сахар. Это может привести к скачкам уровня сахара в крови и усилению чувства голода.

Кроме того, многие люди недооценивают, сколько калорий они потребляют, когда пьют фруктовый сок. Одна чашка апельсинового сока может содержать до 26 граммов сахара, что эквивалентно 6 чайным ложкам сахара или стакану кока-колы.

Чтобы избежать ожирения, вызванного чрезмерным потреблением фруктовых соков, лучше ограничить их употребление и переключиться на цельные фрукты.

Спортивные напитки

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Спортивные напитки обычно позиционируются как идеальное решение для спортсменов и любителей фитнеса, которым необходимо избегать обезвоживания и пополнять свои электролиты. Тем не менее, эти напитки также могут быть основной причиной ожирения.

Одна из основных причин заключается в том, что они содержат большое количество сахара. Многие спортивные напитки содержат сахар в виде кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы или других подсластителей, что чревато перебором в суточной норме калорий.

Более того, многие люди ошибочно полагают, что спортивные напитки необходимы для увлажнения во время физических нагрузок или упражнений. Но это ошибка, несмотря на то, что они способны в некоторой мере пополнить запас электролитов, обычная вода по-прежнему является лучшим напитком для предотвращения обезвоживания.

Рафинированные крупы (белый хлеб, макароны)

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Эти продукты лишены своих естественных питательных веществ, включая клетчатку и белок, остается только крахмалистый эндосперм. Хотя рафинированное зерно может быть приятным на вкус, оно не совсем полезно для здоровья.

Одной из основных проблем, связанных с употреблением очищенных зерен, является то, что они могут вызвать ожирение. Исследования показывают, что люди, придерживающиеся питания с высоким содержанием рафинированных углеводов, как правило, чаще набирают вес, чем те, кто ест цельнозерновые продукты. Причина этого в том, что рафинированные углеводы быстро повышают уровень сахара в крови, вызывая высвобождение инсулина, который способствует накоплению жира.

Кроме того, в рафинированных зернах также отсутствует необходимая клетчатка, которая нужна для правильного пищеварения. Клетчатка помогает замедлить всасывание сахаров в кровоток, что предотвращает внезапные скачки уровня сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости. Когда мы не получаем достаточного количества клетчатки из нашего рациона, мы чаще чувствуем себя голодными и в целом потребляем больше калорий.

Красное и переработанное мясо

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Красное мясо содержит большое количество насыщенных жиров, поэтому оно более калорийно. Обработанное мясо, такое как бекон, колбаса и хот-доги, еще хуже для вашей талии. Это мясо часто содержит консерванты и добавки, которые способствуют увеличению веса и ожирению.

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что люди, которые ели много переработанного мяса, со временем имели более высокий риск ожирения, особенно центрального ожирения – избыток жировых отложений в районе живота.

Так почему же красное и переработанное мясо вызывают ожирение? Одной из причин может быть их влияние на такие гормоны, как инсулин и лептин. Инсулин помогает регулировать уровень сахара в крови, сигнализируя организму запасать глюкозу в виде жира.

С другой стороны, лептин — это гормон, который сообщает вашему мозгу о том, что вы сыты. Когда вы едите слишком много красного или переработанного мяса, ваш организм вырабатывает больше инсулина и меньше лептина, из-за чего вам труднее чувствовать сытость после еды.

Еще одна причина, по которой эти виды мяса могут привести к увеличению веса, заключается в том, что их часто подают с высококалорийными гарнирами, такими как картофель фри или картофельное пюре.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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