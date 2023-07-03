От лишнего веса до мигрени. 8 причин никогда не пропускать завтрак

Завтрак – это здоровое начало дня и заряд организма энергией и питательными веществами для полноценной работы на протяжении дня. Регулярное отсутствие завтрака может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Завтрак — самый важный прием пищи за день и на это есть веские причины. Чтобы начать новый день, после ночи голодания, необходимо насытить организм необходимыми питательными веществами. В то время как одни наслаждаются сытным завтраком по утрам, другие пропускают его из-за позднего пробуждения, нехватки времени и постоянной утренней спешки. Мэри Сабат, диетолог и личный тренер говорит: "Если люди пропускают завтрак, они с большей вероятностью переедают поздно вечером или ночью, когда их организму уже не нужны дополнительные калории. Эта ночная еда может привести к всплескам инсулина перед сном и привести к накоплению жира ночью". Вот какими могут быть последствий пропуска утреннего приема пищи, пишет Stylecraze.

Увеличение веса

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Согласно исследованиям, посвященным негативным последствиям отказа от завтрака, люди, которые пропускают утренний прием пищи, имеют больше шансов набрать вес, что противоречит их цели похудеть. Те, кто пропускает завтрак, как правило, потребляют больше калорий, насыщенных жиров и простых сахаров во время обеда и ужина.

Доминик Андреоли, магистр медицины, диетолог, говорит: "Пропуск завтрака может нарушить уровень гормонов, в том числе гормонов голода грелина и лептина, что может привести к перееданию в конце дня. Кроме того, пропуск завтрака повышает уровень гормона стресса кортизола".

Элизабет Куинн, сертифицированный специалист по питанию говорит: "Когда вы пропускаете завтрак, у вас дефицит калорий до конца дня. Ваше тело так или иначе получит эту энергию. Чем больше вы голодны, тем меньше у вас будет силы воли, и вы начнете думать обо всех тех продуктах, которые так хотите".

Пропуск завтрака усиливает тягу к сладкой и жирной пище. Кроме того, поскольку приступы голода будут довольно сильными, вы в конечном итоге будете поглощать все, что встретите в течение дня. Чем выше уровень голода, тем больше количество потребляемой пищи, что приведет к неминуемому перееданию в конце дня. Постоянная практика пропуска завтрака в конечном итоге приведет к набору веса, а не к его снижению.

Высокий риск диабета 2 типа

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Школа общественного здравоохранения Гарвардского университета провела исследование, целью которого было найти взаимосвязь между пищевыми привычками и здоровьем. В исследовании, проводившемся около шести лет, приняли участие 46 289 женщин. Результаты исследования были потрясающими. Согласно им, женщины, которые не завтракали, подвергались более высокому риску развития диабета 2 типа, чем те, кто принимал пищу каждое утро. Хуже того, работающие женщины, которые пропускали утренний прием пищи, имели на 54% больше шансов заболеть диабетом 2 типа.

Пропуск завтрака может повлиять на гены, участвующие в циркадных часах и обмене веществ, и привести к повышению постпрандиального сахара. Однако в этом вопросе необходимы качественные исследования.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA, мужчины, которые пропускают завтрак, имеют на 27% больше шансов получить сердечный приступ по сравнению с теми, кто завтракает. Доктор Лия Кэхилл, руководившая исследованием, говорит, что степень риска не так уж тревожна. Но она также поддерживает тот факт, что здоровый завтрак может снизить риск сердечных приступов.

Известно также, что люди, которые не завтракают, имеют повышенную восприимчивость к гипертонии, что приводит к закупорке артерий. Это подвергает их повышенному риску сердечных заболеваний и инсульта.

Негативно отражается на вашем настроении

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Physiological Behavior в 1999 году, отказ от завтрака может негативно сказаться на энергии и настроении. Британская исследовательская группа провела исследование на 144 здоровых людях, которые голодали в течение ночи. Группа разделилась на три части. Часть людей получала утром полезный умеренный завтрак, вторая группа — только кофе, а третьей завтрак не давали вообще. Затем группы находились под наблюдением в течение нескольких часов. Согласно исследованию, группа, которой не давали завтрак, продемонстрировала самые плохие навыки памяти и самый высокий уровень усталости. Между двумя другими группами не было существенной разницы.

Это означает, что отказ от завтрака может привести к снижению уровня вашей энергии на протяжении дня и негативно влиять на память.

Ухудшение работы мозга

Включение завтрака в ваш ежедневный режим питания улучшает когнитивные функции. Исследование было проведено на группе подростков в возрасте от 12 до 15 лет в двух испытаниях. В одном из испытаний группе разрешили позавтракать, а во втором – попросили группу воздержаться от еды утром. Результаты были интересными. Группа, получившая завтрак, продемонстрировала лучшую точность в тесте визуального поиска, в то время как отсутствие завтрака показало плохую концентрацию, что мешало результатам

Соответственно, включение завтрака повышает когнитивную функцию. И хотя исследование проводилось на подростках, его можно легко распространить и на взрослых.

Мигрень

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Гипогликемия — это медицинский термин, используемый для обозначения низкого уровня сахара в крови. Пропуск приема пищи провоцирует резкое падение уровня сахара, что вызывает выброс гормонов, которые компенсируют низкий уровень глюкозы, но с другой стороны, повышают уровень артериального давления, вызывая мигрень и головные боли

Пропуск завтрака повышает ваши шансы получить мигрень с самого утра, поэтому старайтесь планировать свой день так, чтобы утром обязательно накормить свой организм.

Выпадение волос

Одним из основных побочных эффектов пропуска завтрака является выпадение волос. Да, еда, содержащая опасно низкий уровень белка, может повлиять на уровень кератина, препятствуя росту волос и вызывая их выпадение. Завтрак является наиболее важным приемом пищи за весь день и играет важную роль в стимулировании роста волосяных фолликулов. Итак, если вы хотите наслаждаться пышными, густыми волосами, вам следует каждое утро отдавать предпочтение богатому белком завтраку.

Замедление обмена веществ

Заведется ли ваша машина, если в баке нет топлива? Точно так же и организм, ему нужен завтрак, чтобы дать вашему метаболизму толчок. Это первый прием пищи за день, которым вы кормите свое тело после 12-часового перерыва. Согласно различным исследованиям, проведенным на тему важности завтрака, у людей, которые едят утром, более высокий уровень метаболизма в состоянии покоя.

Напомним, есть блюда, которые не рекомендуется есть на завтрак, среди них смузи, блины и фруктовый сок. Почему?

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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