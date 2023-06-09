Что нельзя есть утром? Топ 6 худших вариантов завтрака

Мы с детства знаем, что завтрак – главный прием пищи за день. Однако никто не сказал, какие продукты являются полезными для завтрака, а какие, наоборот, — вредными.

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Утро задает настроение на весь оставшийся день, именно поэтому так важно начинать его со здорового сытного завтрака. Какой самый идеальный завтрак? Баланс клетчатки, белка и правильных жиров, который будет насыщать вас до обеда, в сочетании с умеренным количеством нерафинированных углеводов, чтобы обеспечить вас энергией. Большинство из нас не придерживаются этих правил и даже не знают, какие продукты идеальны для завтрака, а какие являются худшим вариантом. Вот список худших продуктов, которых следует избегать, чтобы хорошо провести день. Об этом пишет Lifestyle Asia.

Крупы из высокоочищенных злаков

Фото: Live Science

Хотите знать, что такое высокоочищенные злаки? Те, которые вы берете в магазине каждый раз. Они сладкие, хрустящие и рекламируются как здоровый выбор для начала дня. Но реальность такова, что они содержат высокое содержание сахара и практически не содержат питательных веществ. Таким образом, к примеру, каша быстрого приготовления, быстро повысит уровень сахара в крови, не принося никакой реальной пользы организму.

Слишком много жиров

Другой нездоровый завтрак — что-нибудь маслянистое и жирное, например, бекон, яичница и так далее. Жирная пища очень калорийна и практически не имеет питательной ценности. Все дело в правильном выборе белков, например, вместо того, чтобы жарить яйца, их можно сварить. Или даже если вы их жарите, используйте более полезное масло, например кокосовое или топленое масло, вместо рафинированного.

Смузи

Начинать завтрак со смузи, не сочетая его с какими-либо другими питательными продуктами, – не самая хорошая идея. Всего лишь стакан смузи, особенно если в нем много фруктов, будет способствовать резкому скачку сахара в вашем организме, а затем – к его резкому падению. То есть вначале может показаться, что вы наелись, но через непродолжительное время у вас проснется зверский аппетит, что побудит вас съесть много "лишних" калорий еще до обеда.

Протеиновые батончики

Еще один нездоровый завтрак, который упакован и продается как здоровый вариант, — это протеиновые батончики. Протеиновые батончики кажутся отличным вариантом для людей, которые находятся в пути, и не имеют времени для нормального завтрака, но за это вы расплатитесь своим здоровьем. Эти зерновые протеиновые батончики содержат очень много сахара и мало белка. В основном это добавленные сахара, что делает этот продукт одним из худших в этом списке.

Вафли и блины

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Эти продукты отлично смотрятся на "шведском столе" и в вашей ленте Insta. Но они являются одними из наименее питательных продуктов для начала дня. Как бы хорошо они ни выглядели, блины, вафли и оладьи сделаны из рафинированной белой муки и покрыты маслом и сиропом, который в основном представляет собой рафинированный сахар. Это означает, что в них много калорий, жиров, сахара, а белка и клетчатки — мало.

Фруктовый сок

Как и смузи, фруктовые соки также содержат большое количество сахара. Можно подумать, что соки лучше, чем кофе по утрам, но, к сожалению, это не так. Соки богаты питательными веществами и антиоксидантами, но в них также значительно меньше клетчатки, чем в цельных фруктах. Так что лучше не стоит делать фруктовые соки привычным вариантом завтрака.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.