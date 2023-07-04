Бывший муж Бритни Спирс не будет заставлять сыновей прощаться с матерью перед переездом

Наследники звезды сцены через несколько недель переедут на Гавайи.

Кевин Федерлайн не будет заставлять своих сыновей прощаться с Бритни Спирс перед переездом семьи из Калифорнии на Гавайи в следующем месяце. Об этом пишет TMZ.

Бывший танцовщик не заставляет 17-летнего Шона Престона или 16-летнего Джейдена Джеймса попрощаться с их мамой.

Инсайдер рассказал изданию, что 45-летний Федерлайн, очевидно, поощряет парней увидеться со Спирс перед большим переездом, но не будет заставлять их видеться с артисткой, если они этого не хотят.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Источник добавил, что сыновья Спирс еще не решили, будут ли они навещать мать перед отъездом.

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Экс-супруг звезды сцены переселяет свою семью на Гавайи, чтобы они могли избежать пристального внимания СМИ. Также Кевин Федерлайн рассказал, что его вторая жена Виктория Принс получила предложение работы в этом штате.

Бритни Спирс с сыновьями Фото: Getty Images

Сама Спирс согласилась с тем, чтобы ее наследники переехали с отцом.

Напомним, Бритни Спирс поделилась архивным фото сына в детстве.

Также Фокус писал о комментарии Кевина Федерлайна относительно слухов о желании получать дольше алименты от Бритни Спирс.