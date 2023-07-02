На фоне переезда сыновей на Гавайи: Бритни Спирс показала Джейдена в детстве (фото)

Знаменитость вновь обратилась к наследникам, с которыми более года не общается.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс опубликовала архивное фото сына на фоне слухов о вражде артистки с ее наследниками. Снимком она поделилась в Instagram-аккаунте с более 42 млн подписчиков.

Мама двоих показала ретроспективный кадр, на котором ее сын Джейден играет в видеоигры на приставке, лежа на полу. Это произошло как раз перед переездом подростков на Гавайи с их отцом и бывшим мужем певицы Кевином Федерлайном.

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"Мой", — подписала фото Бритни Спирс.

Отметим, что, как и для многих других, артистка отключила комментарии к публикации.

Американская звезда сцены часто показывает 17-летнего Шона Престона и 16-летнего Джейдена в своих соцсетях, в частности архивные кадры. Ведь сейчас мальчики практически не общаются с мамой и собираются переехать на Гавайи с отцом.

Сын Бритни Спирс

Сообщалось, что Спирс согласилась на переезд наследников, и, судя по всему, будет дольше платить алименты, ведь так предусматривает законодательство штата.

Бритни Спирс с сыном

Напомним, Кевин Федерлайн ответил на слухи о желании продлить алименты от Бритни Спирс.

Также Фокус писал о примирении Бритни Спирс с сестрой.