На фоне переезда сыновей на Гавайи: Бритни Спирс показала Джейдена в детстве (фото)
Знаменитость вновь обратилась к наследникам, с которыми более года не общается.
41-летняя американская певица Бритни Спирс опубликовала архивное фото сына на фоне слухов о вражде артистки с ее наследниками. Снимком она поделилась в Instagram-аккаунте с более 42 млн подписчиков.
Мама двоих показала ретроспективный кадр, на котором ее сын Джейден играет в видеоигры на приставке, лежа на полу. Это произошло как раз перед переездом подростков на Гавайи с их отцом и бывшим мужем певицы Кевином Федерлайном.
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"Мой", — подписала фото Бритни Спирс.
Отметим, что, как и для многих других, артистка отключила комментарии к публикации.
Американская звезда сцены часто показывает 17-летнего Шона Престона и 16-летнего Джейдена в своих соцсетях, в частности архивные кадры. Ведь сейчас мальчики практически не общаются с мамой и собираются переехать на Гавайи с отцом.
Сообщалось, что Спирс согласилась на переезд наследников, и, судя по всему, будет дольше платить алименты, ведь так предусматривает законодательство штата.
Напомним, Кевин Федерлайн ответил на слухи о желании продлить алименты от Бритни Спирс.
Также Фокус писал о примирении Бритни Спирс с сестрой.