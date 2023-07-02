На фоні переїзду синів на Гаваї: Брітні Спірс показала Джейдена в дитинстві (фото)

Знаменитість знову звернулася до спадкоємців, з якими понад рік не спілкується.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс опублікувала архівне фото сина на фоні чуток про ворожнечу артистки з її спадкоємцями. Знімком вона поділилася в Instagram-акаунті з понад 42 млн підписників.

Мама двох показала ретроспективний кадр, на якому її син Джейден грає у відеоігри на приставці, лежачи на підлозі. Це сталося якраз перед переїздом підлітків на Гаваї з їхнім батьком та колишнім чоловіком співачки Кевіном Федерлайном.

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"Мій", — підписала фото Брітні Спірс.

Зазначимо, що, як і для багатьох інших, артистка вимкнула коментарі до публікації.

Американська зірка сцени часто показує 17-річного Шона Престона та 16-річного Джейдена у своїх соцмережах, зокрема архівні кадри. Адже наразі хлопчики практично не спілкуються з мамою та збираються переїхати на Гаваї з батьком.

Син Брітні Спірс

Повідомлялося, що Спірс погодилася на переїзд спадкоємців, і, судячи з усього, буде довше платити аліменти, адже так передбачає законодавство штату.

Брітні Спірс із сином

Нагадаємо, Кевін Федерлайн відповів на чутки про бажання подовжити аліменти від Брітні Спірс.

Також Фокус писав про примирення Брітні Спірс із сестрою.