Колишній чоловік Брітні Спірс відповів на звинувачення в бажанні подовжити аліменти

Фанати співачки вважають, що її колишній чоловік спеціально забирає двох їхніх синів на Гаваї, адже там довше виплачують аліменти.

Related video

45-річний американський танцюрист Кевін Федерлайн відповів на звинувачення в тому, що він спеціально хоче подовжити аліменти Брітні Спірс. Про це пише Page Six.

Колишній чоловік артистки спростував теорії про те, що він переїжджає на Гаваї разом із двома їхніми синами, щоб скористатися можливістю подовжити виплату аліментів.

"Багато людей говорять багато дурниць", — сказав Федерлайн.

Раніше шанувальники Спірс говорили, що її ексчоловік переїжджає до штату Алоха, щоб він міг продовжити кількість років, протягом яких вона повинна платити йому аліменти на двох синів.

Кевін Федерлайн та Брітні Спірс Фото: Getty Images

На Гаваях виплати встановлюються, зокрема, для дітей віком до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі навчання в акредитованому коледжі чи університеті, професійно-технічному чи професійному училищі.

"Він робить це тому, що суди можуть змусити її платити аліменти до 23 років на Гаваях", — припускали фанати епатажної співачки.

Брітні раніше платила Федерлайну 20 000 доларів на місяць аліментів, але він вимагав збільшення до 60 000 доларів у травні 2018 року. Він і поп-зірка, чиї статки оцінюють у 60 мільйонів доларів, досягли конфіденційної угоди.

У більшості штатів аліменти припиняються, коли неповнолітньому виповнюється 18 років. Однак виплати іноді можуть бути продовжені до 19 років, якщо дитина неодружена і все ще навчається в середній школі денної форми навчання.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Нагадаємо, Брітні Спірс та Сем Асгарі полетіли на відпочинок.

Також Фокус писав про примирення Брітні Спірс з меншою сестрою.