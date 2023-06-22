За кілька тижнів до цього артистка примирилася з мамою.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс примирилася із сестрою після тривалої ворожнечі. Про це вона повідомила в Instagram.

Артистка напередодні опублікувала відео, на якому вона танцює на яхті зі своїм чоловіком Семом Асгарі.

У довгому підписі Спірс розповіла, що вона відвідала свою сестру минулого тижня на знімальному майданчику свого фільму Paramount+ "Зої 102".

"Було приємно відвідати мою сестру на знімальному майданчику минулого тижня!!! Я дуже сумувала за вами, друзі!!! Вірні дівчата залишаються вдома, але так приємно відвідати родину 😌 !!!" – написала 41-річна Брітні.

"Це перша відпустка для мене та Хесама за рік", — додала вона, використовуючи справжнє ім’я Асгарі.

Брітні Спірс

Володарка Греммі додала: "Я така благословенна, і тепер я збираюся грати королеву чирв 😜 !!! Зазвичай це іспанська права мама 😏 !!! Чи повинна я відтепер вивчати французьку??? латиницю??? португальську чи німецьку??? Ні, я не знаю 🤷🏼‍♀️, тому що я не розмовляю англійською".

У той час як Спірс залишалася мовчазною про те, як пройшла їхня зустріч, мама пари, Лінн Спірс, як повідомляється, цього тижня "благала" Брітні помиритися з її молодшою сестрою.

Брітні Спірс із сестрою Джеймі Лінн Фото: Getty Images

"Вони обидва схиляються до "так". Лінн знає, що Брітні сумує за сестрою, і вона сказала їй, що це почуття, очевидно, взаємне", — повідомляв інсайдер.

Сестринська зустріч відбулася лише через кілька тижнів після того, як Брітні помирилася зі своєю мамою вперше за багато років.

Нагадаємо, Брітні Спірс відправилася на відпочинок з чоловіком.

Також Фокус писав про те, що Брітні Спірс, ймовірно, вживає важкі наркотики.