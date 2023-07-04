Принц Гарри не явился на свадьбу своего близкого друга

Джек Манн позировал рядом с Гарри на его свадьбе, как "брат по оружию", но принц проигнорировал его свадьбу.

Принц Гарри пропустил большой день одного из своих близких друзей — своего шафера, друга и партнера по поло Джека Манна. На свадьбе самого Гарри Джек был рядом и даже позировал с ним для фото, которое назвали "братья по оружию".

Связь Гарри и Джека Манна была настолько глубока, что после свадьбы принца Гарри и Меган Маркл было высказано предположение, что Манн был не просто одним из помощников, а фактически был его "настоящим" шафером, а не принц Уильям, как было заявлено официально.

Но на этих выходных Гарри не было на свадьбе друга.

Свадьба Джека Манна

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40-летний Манн обменялся клятвами с остеопатом Изабеллой Кларк в церкви Святого Петра в Статтоне, графство Саффолк, где среди гостей был, среди прочих, друг Гарри и Уильяма Томас ван Страубензи, крестный отец принцессы Шарлотты.

Ван Страубензи сопровождала его жена Люси, помощница директора в бывшей школе Шарлотты и принца Джорджа.

После церемонии, торжества продолжились в семейном доме невесты: очаровательном имении 17-го века.

Кто такой Джек Манн?

Принц Гарри подружился с Джеком Манном в Королевской военной академии в Сандхерсте.

Фото принц Гарри и его "братьев по оружию". Джек Манн второй справа Фото: Скриншот/Netflix

Он сын Саймона Манна, выпускника Итона и офицера SAS, ставшего наемником, который был заключен в тюрьму на пять лет за то, что якобы пытался свергнуть правительство в Экваториальной Гвинее в 2004 году. Это событие получило название "переворот Вонга"

Друг Гарри служил в Британской армии во время поездок в Ирак и Афганистан.

После увольнения из армии он работал в Ливии региональным менеджером британской охранной компании Aegis Defense Services.

В 2015 году он пошел на создание собственного частного охранного предприятия под названием "Алма Риск". Гарри и Манн дружили, часто проводили вместе время и играли в поло.

Герцог признается в своих мемуарах "Запасной", что поссорился с некоторыми из своих старых приятелей после того, как напал на королевскую семью по телевидению. Так что, не исключено, что и Манн оказался в этом списке.

В последнее время Манн сам был в заголовках. Он в прошлом году сорвалась его поездка в Ливию.

Но приключения его знаменитого отца привлекают к Джеку внимание и сейчас.

Манн-старший был участником "переворота Вонга" 2004 года. Он должен был отстранить от власти Теодоро Обианга, президента Экваториальной Гвинеи, но закончилось все тем, что Саймон оказался в тюрьме, а Обианг угрожал съесть его яички. Саймон отсидел пять лет и вернулся в Великобританию.

Напомним, ранее Фокус писал о друзьях принца Гарри. Но его брак с Меган Маркл привел к тому, что с большинством старых товарищей он больше не общается.