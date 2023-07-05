Бизнес-леди попыталась оправдаться из-за запуска бизнеса, связанного с алкоголем.

53-летнюю американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес раскритиковали из-за видео об употреблении алкоголя.

Звезда сцены смутила своих поклонников после того, как она поделилась новым видео в Instagram, в котором рассказывает о своих отношениях с алкоголем, сказав, что ей нравится "иногда выпивать коктейли". Это был ответ критикам, которые после новостей о запуске линейки алкогольных коктейлей Джей Ло, засыпали ее негативными комментариями, ведь, как известно, сама певица не употребляет алкоголь.

Обращаясь к своим 248 млн фанатов, Лопес была одета в гламурный комбинезон без рукавов и дополнила образ парой больших солнцезащитных очков и сережек-колец, а также золотой подвеской со своим именем.

Сидя на переднем пассажирском сиденье движущегося авто, Дженнифер отметила: "Я очень взволнована, я люблю праздничные выходные, я люблю проводить время с семьей и друзьями и выпить немного коктейлей".

"Я знаю, что многие люди говорили о том, что "О, она даже не пьет, что она делает с коктейлем?" И, честно говоря, так было давно, я не пила".

Впрочем, фолловеры звезды не оценили оправдания бизнес-леди: "Так странно, когда она говорит об ответственном употреблении алкоголя и не озлобляется, зная, что ее муж [страдал] от алкоголизма годами".

Другой человек написал: "Я просто смущен тем, что она говорит об алкоголе и коктейлях, когда ее муж алкоголик... который якобы выздоравливает?" Это вообще не имеет смысла, и мне очень трудно это понять".

Джей Ло

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек с его дочерью от предыдущего брака отпраздновали День независимости США.

Также Фокус писал о критике Дженнифер Лопес из-за запуска бизнеса, связанного с алкоголем.