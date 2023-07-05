Принц Гарри и Меган Маркл в "эпохе провала", — источник

В последнее время королевская пара потерпела много неудач.

Меган Маркл и принц Гарри находятся в "эпохе провала" — так утверждает журнал Rolling Stone, отметив, что 41-летняя герцогиня Сассекская и 38-летний сын британского короля в последнее время имели ряд неудачных сделок, например, потеряли 20 миллионов долларов после разрыва контракта со Spotify.

"Теперь их вражда зашла в тупик, и кажется, что им больше нечего сказать", — отмечают журналисты издания.

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Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

С момента своего отхода от королевских обязанностей и переезда в Калифорнию они выпустили несколько проектов, которые рассказывают о боли, которую они испытывали, будучи частью королевской семьи Великобритании.

Это включало сериал от Netflix под названием "Гарри и Меган", громкое интервью с Опрой Уинфри и скандальные мемуары Гарри "Запасной".

"Сассексы находятся в сложном положении: падает аппетит к контенту об их разрывах с королевским институтом, потому что переваривать его в таком количестве различных форматов сейчас кажется чрезмерным", — говорится в публикации.

Подкаст бывшей актрисы "Архетипы" не продлили на второй сезон. Однако, несмотря на то, что их соглашение со Spotify было прекращено, контракт с Netflix все еще действует.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принца Гарри и Меган Маркл заметили на летнем свидании в Санта-Барбаре.

Также Фокус писал об ответе дворца на интервью Сассекских Опре Уинфри в 2021 году.