Кейт Миддлтон и принц Уильям потребовали жесткого ответа на интервью Гарри и Меган Опре Уинфри

В скандальном видео герцоги Сассекские рассказали о вопросах расовой дискриминации во дворце.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям требовали жесткого ответа на интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри в начале 2021 года. Об этом пишет Daily Mail.

Королевская пара утверждала, что неназванный член королевской семьи ставил под сомнение цвет кожи их тогда еще нерожденного первенца, принца Арчи. Было несколько разговоров, сосредоточенных вокруг потенциального цвета кожи будущего принца.

После того, как интервью вышло в эфир в Соединенном Королевстве, тогдашние герцог и герцогиня Кембриджские обсуждали с официальными лицами дворца, как справиться с "вспыльчивыми обвинениями Сассексов", пишет Валентайн Лоу в книге "Придворные".

Принц Гарри и Меган Маркл на интервью Опре Уинфри Фото: Скриншот/CBS

Лоу пишет, что проект заявления на тот момент не содержал фразы "некоторые воспоминания могут отличаться".

"Вся семья опечалена, узнав о том, насколько тяжелыми были последние несколько лет для Гарри и Меган", — говорилось в заявлении, обнародованном покойной королевой Елизаветой II.

"Затронутые вопросы, особенно расовые, вызывают беспокойство. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассмотрены семьей в частном порядке", — отмечалось далее.

Хотя были беспокойства по поводу того, что они могут поссориться с герцогами Сассекскими, Уильям и Кейт дали понять свою позицию.

"Они хотели, чтобы это было немного жестче", — сказал инсайдер Лоу.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Getty Images

Личный секретарь Уильяма, Жан-Кристоф Грей, был автором той известной фразы, и когда ее добавили, тогдашняя герцогиня Кембриджская настояла на том, чтобы она осталась.

Теперь принцесса Уэльская, по словам источника, "играет в долгую игру" и понимает, что это дело ее жизни и однажды она станет королевой.

Напомним, принц Уильям провел день со старшим сыном.

Также Фокус писал о воссоединении принца Гарри и принца Уильяма ради покойной матери.