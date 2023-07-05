60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини (фото, видео)

Бывшая жена Брюса Уиллиса не перестает удивлять поклонников своей подтянутой и стройной фигурой.

60-летняя американская актриса Деми Мур продемонстрировала фантастическую фигуру. Новоиспеченная бабушка поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с отдыха.

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На новых изображениях, которые были сделаны у реки возле уединенного дома звезды в Айдахо, Деми позировала в крошечном синем бикини с принтом. Красавица-брюнетка распустила свои длинные волосы, добавила темные солнцезащитные очки и сделала легкий макияж. Звезда завершила образ золотыми украшениями — круглой синей подвеской с сердечком посередине и кольцами.

Знаменитость держала свою маленькую собачку по кличке Плов. Пес стал настолько популярным, что у него есть собственная страница в Instagram с более чем 10 000 подписчиков.

Деми Мур с собачкой Фото: Instagram @demimoore

Бывшая супруга Брюса Уиллиса пожелала своим подписчикам счастливого 4 июля.

'С Днем независимости! Не забудьте про SPF", — написала Мур в подписи к публикации.

Напомним, Деми Мур опубликовала пару снимков, на которых показала пляжный образ со своим любимым псом Пловом и в очередной раз восхитила моложавостью и подтянутым телом.

Также Фокус писал, что Деми Мур была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе вместе со своей старшей дочкой Румер, а также маленькой внучкой Луэттой Исли Томас Уиллис.