Рассел Кроу заговорил о завершении карьеры

Чем займется после завершения карьеры в кино, Кроу еще не решил.

59-летний новозеландский актер Рассел Кроу, который за 40 лет сделал головокружительную карьеру в кино, признался, что подумывает о том, чтобы уйти на пенсию. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление звезды на 57-м Карловарском международном кинофестивале в Карловых Варах (Чешская республика).

По его словам, возраст берет свое.

"Вы стоите перед зеркалом и говорите: "Кто это, черт возьми, такой?" Я сейчас в том периоде", – рассказал Кроу журналистам. Он добавил, что в восторге от того, как 85-летний режиссер Ридли Скотт продолжает свою работу, несмотря на цифру в паспорте.

"Я возьму Ридли Скотта за образец для подражания: он все еще открывает для себя что-то новое в своей работе. Или я просто остановлюсь, и вы больше никогда обо мне не услышите. Я еще не решил, что это будет. Это два очень правильных варианта", – заинтриговал Рассел.

Сейчас знаменитость наслаждается личной жизнью со своей 31-летней подругой Бритни Териот, которая была вместе с ним на кинофестивале. Она же первой поздравила его с получением "Хрустального глобуса" на церемонии открытия мероприятия.

Рассел Кроу и Бритни Териот вместе уже около трех лет Фото: Getty

В последние месяцы пара была неразлучна и вместе путешествовала по миру. Например, в мае Рассел вышел на сцену в Сиднее в рамках своего тура Indoor Garden Party Tour, и Бритни была рядом.

Рассел и Бритни регулярно летают между Сиднеем и Кофс-Харбором, где актер строит киностудию стоимостью 400 миллионов долларов под названием "Оссивуд". У него также есть ферма площадью 400 гектаров в Нана-Глене, поэтому Кроу часто ездит туда, а потом возвращается в свой дом в Сиднее.

Бритни Тэриот (слева) подпевает Расселу

О романе пары стало известно еще в ноябре 2020 года, когда они поцеловались на теннисном корте. Бритни – копия жены актера Дэниэль Спенсер. Они познакомились на съемках фильма 2013 года "Разбитый город".

Обладатель "Оскара" прославился, сыграв Максимуса в эпопее "Гладиатор" 2000 года режиссера Ридли Скотта. Он также известен по другим фильмам, таким как "Игры разума" Рона Ховарда (2001) и "Человек из стали".

Ранее Фокус писал, что Рассел Кроу рассказал, почему его не позвали на коронацию Чарльза III.