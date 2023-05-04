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Стиль жизни Коронация Чарльза III

Рассел Кроу рассказал, почему его не позвали на коронацию Чарльза III

Принц Чарльз, Рассел Кроу, король Чарльз III, коронация
Фото: Getty | Принц Чарльз и Рассел Кроу, 2003 год

Несмотря на то, что актер встречался с будущим монархом 20 лет назад, в списке приглашенных на коронацию его нет.

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59-летний новозеландский актер Рассел Кроу, сделавший головокружительную карьеру в Голливуде, сообщил, что его не позвали на коронацию Чарльза III, которая состоится 6 мая в Лондоне. Об этом он рассказал в Triple M Breakfast Brisbane радиоведущему Дэну Ансти.

На вопрос журналиста, поедет ли актер в Великобританию, тот ответил, что ему "не звонили". Кроу не исключает, что подобное связано с тем, что в свое время актер позволил "неуважительное" обращение к принцам Уильями и Гарри. Он назвал их "приятелями" во время встречи на одном из мероприятий, несмотря на то, что ему сказали обращаться к ним, используя формальный язык.

"Возможно, это связано с тем, что в прошлый раз меня представляли королевской семье. Конюший, офицер британского королевского двора, приходит поговорить с вами, а затем говорит: "Послушайте, когда вы разговариваете с принцем, вы называете его так, так и так". Дело в том, что этого просто нет в моей ДНК. Я всегда уважителен и всегда очень рад встрече с людьми, но фраза "ваше высочество" просто не в моем характере. Я называл принца Гарри и Уильяма "приятелями". Я думал, конюший вот-вот потеряет сознание", – объяснил Рассел.

Также во время интервью он рассказал, что, хоть и родился в Новой Зеландии, считает себя австралийцем, прожив в стране 49 из своих 59 лет.

"Я жил здесь в возрасте от четырех до 14 лет и вернулся в Новую Зеландию – якобы домой, – но она не была для меня домом", — признался актер.

По его словам, он вернулся в Сидней, как только ему исполнился 21 год, но всегда отождествлял себя со своим наследием маори.

Когда Австралия и Новая Зеландия озвучили намерение разорвать свои связи с британской монархией и стать республиками, Кроу выступил в защиту королевской семьи. Он назвал принца Чарльза "хорошим парнем", который "был добрым" и "забавным".

Актер и будущий король встречались в Лондоне 20 лет назад на премьере фильма "Хозяин и командир: Обратная сторона света" в поддержку Благотворительного фонда кино и телевидения в кинотеатре "Одеон" на Лестер-сквер. В ленте Кроу сыграл главную роль.

Ранее Фокус писал, что Кроу и его подругу не пустили в ресторан в Мельбурне.