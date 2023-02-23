Рассела Кроу и его молодую подругу не пустили в ресторан в Мельбурне

Владелец ресторана позже объяснил случившееся и заверил, что хотел бы видеть Кроу среди своих посетителей.

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58-летний новозеландский актер Рассел Кроу и его 32-летняя подруга Бритни Териот не смогли попасть в ресторане японской кухни Mr Miyagi в Мельбурне, когда решили перекусить после игры в теннис, пишет Daily Mail Australia.

Причиной, по которой сотрудники заведения отказали паре, стала их одежда. И Рассел, и Бритни были в потных спортивных костюмах, а температура воздуха в тот день в городе достигала 37 градусов.

"Рассел пришел туда в новеньком поло Ralph Lauren, только что сыграв партию в теннис, и ему отказали", – рассказал журналистам свою версию менеджер Кроу Грант Ванденберг.

После инцидента пара пошла в другой близлежащий ресторан, чтобы "быстро перекусить".

По информации СМИ, в ресторане Mr Miyagi действует "элегантный повседневный дресс-код, где рабочая и спортивная одежда, майки и бикини не допускаются".

В комментарии The Sydney Morning Herald владелец ресторана Кристиан Кляйн сказал, что работники не узнали Кроу, и они бы очень хотели, чтобы знаменитый актер стал их посетителем.

Кроу и Териот вместе с 2020 года, и их не раз видели вместе играющими в теннис. Пара познакомилась на съемочной площадке фильма "Разбитый город" в 2013 году. Их отношения подтвердились в ноябре 2020-го.

С 2003 по 2012 год Кроу был женат на Даниэль Спенсер, от которой у него двое сыновей, Чарльз и Теннисон. С новой подругой узаконивать отношения он пока не спешит.

Ранее Фокус писал, что в Барселоне в ресторан не пустили футболиста Жерара Пике и его девушку Клару Чиа Марти. Оказалось, что владелец заведения – фанат Шакиры.