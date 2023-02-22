Поклонник Шакиры не пустил Жерара Пике и его новую девушку в свой ресторан (видео)

Сеть облетели кадры, где Пике и Марти покидают ресторан в расстроенных чувствах.

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Колумбийская певица Шакира, которая выгнала отца своих детей, футболиста Жерара Пике, после 10 лет совместной жизни за измену со студенткой Кларой Чиа Марти, удовлетворенно потирает руки после того, как ее бывшему снова "прилетело". Правда, в этот раз причиной испорченного настроения спортсмена и его новой возлюбленной стала не сама артистка, а ее преданный поклонник, владелец ресторана японской кухни в Барселоне, пишет ресурс koimoi.com.

По Сети разлетелось видео, где звездная пара выходит из машины и направляется к ресторану. Учитывая положение Пике в обществе, в этом районе собралась кучка папарацци, которые делали снимки. Но в следующий момент события развиваются крайне неожиданным образом. Владелец заведения не позволил им войти внутрь. Позже выяснилось, что он является большим поклонником Шакиры и не захотел принимать у себя неверного бойфренда и разлучницу.

Несолоно хлебавши, Жерар и Клара расстроенные садятся в черный внедорожник. Текст на видео гласит: "Клара Чиа и Пике пошли поесть в ресторан, а владелец – фанат Шакиры и лично побежал к Кларе Чиа Марти".

Легенда испанского футбола после разрыва с певицей стал посмешищем. Особенно это усугубилось после того, как Шакира выпустила едкую песню о нем. Это все привлекло к Пике нежелательное внимание, а после того, как он рассказал поклонникам о своих новых отношениях, на него обрушилась волна хейта.

На унижении неверного футболиста Шакира не остановилась и добралась до бывшей свекрови, которая живет напротив, установив на балконе чучело ведьмы, смотрящее в ее окна. Теперь родители Пике подумывают о переезде, а артистка уже анонсировала новую песню мести для экса.

Напомним, Шакира оригинально пригрозила Пике и его девушке.