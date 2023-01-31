Шакира выпустит еще одну песню, посвященную Жерару Пике: детали
Знаменитость выбрала особую дату релиза новой композиции.
45-летняя колумбийская певица Шакира выпустит еще одну песню, посвященную новым отношениям своего бывшего возлюбленного испанского футболиста Жерара Пике. Об этом сообщает Marca.
В сотрудничестве с Bizarrap в начале 2023 года артистка выступила против всего и всех, кто был близок к отцу ее двоих детей — Саше и Милану. В свежей композиции звезда сцены высмеяла новые отношения Жерара Пике и сравнила его 23-летнюю возлюбленную с Casio.
Хотя песня мгновенно стала хитом в Сети, сообщалось, что мама двоих уже готовит новую песню и выбрала особую дату ее релиза.
Колумбийская артистка выпустит свою новую песню с Karol G 2 февраля 2023 года. Впрочем, это не просто дата, а день, когда Шакира и Жерар Пике празднуют свои дни рождения.
Как сообщается, Шакира не так много времени работала над этой композицией. Певица записала видеоклип всего за два дня.
Свежая песня Шакиры может стать ее ответом на слухи о беременности новой девушки Жерара Пике, о чем активно сейчас дискутируют в Сети.
Напомним, Шакира зажигательным танцем отреагировала на первое официальное фото Жерара Пике и 23-летней Клары Чиа Марти в соцсетях.
Также Фокус писал о слухах о беременности новой девушки Жерара Пике.