Шакира выпустит еще одну песню, посвященную Жерару Пике: детали

Знаменитость выбрала особую дату релиза новой композиции.

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45-летняя колумбийская певица Шакира выпустит еще одну песню, посвященную новым отношениям своего бывшего возлюбленного испанского футболиста Жерара Пике. Об этом сообщает Marca.

В сотрудничестве с Bizarrap в начале 2023 года артистка выступила против всего и всех, кто был близок к отцу ее двоих детей — Саше и Милану. В свежей композиции звезда сцены высмеяла новые отношения Жерара Пике и сравнила его 23-летнюю возлюбленную с Casio.

Хотя песня мгновенно стала хитом в Сети, сообщалось, что мама двоих уже готовит новую песню и выбрала особую дату ее релиза.

Колумбийская артистка выпустит свою новую песню с Karol G 2 февраля 2023 года. Впрочем, это не просто дата, а день, когда Шакира и Жерар Пике празднуют свои дни рождения.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике

Как сообщается, Шакира не так много времени работала над этой композицией. Певица записала видеоклип всего за два дня.

[ + – ] Шакира и Жерар Пике Фото: Getty Images

Свежая песня Шакиры может стать ее ответом на слухи о беременности новой девушки Жерара Пике, о чем активно сейчас дискутируют в Сети.

Напомним, Шакира зажигательным танцем отреагировала на первое официальное фото Жерара Пике и 23-летней Клары Чиа Марти в соцсетях.

Также Фокус писал о слухах о беременности новой девушки Жерара Пике.