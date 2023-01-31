Шакіра випустить ще одну пісню, присвячену Жерару Піке: деталі
Знаменитість обрала особливу дату релізу нової композиції.
45-річна колумбійська співачка Шакіра випустить ще одну пісню, присвячену новим стосунках свого колишнього коханого, іспанського футболіста Жерара Піке. Про це повідомляє Marca.
У співпраці з Bizarrap на початку 2023 артистка виступила проти всього і всіх, хто був близьким до батька її двох дітей — Саші і Мілана. У свіжій композиції зірка сцени висміяла нові стосунки Жерара Піке та порівняла його 23-річну кохану з Casio.
Хоча пісня миттєво стала хітом у мережі, повідомлялося, що мама двох уже готує нову пісню та обрала особливу дату для її релізу.
Колумбійська артистка випустить свою нову пісню з Karol G 2 лютого 2023. Втім, це не просто дата, а день, коли Шакіра та Жерар Піке святкують свої дні народження.
Як повідомляється, Шакіра не так багато часу працювала над цією композицією. Співачка записала відеокліп всього за два дні.
Свіжа пісня Шакіри може стати її відповіддю на чутки про вагітність нової дівчини Жерара Піке, про що наразі активно дискутують у мережі.
Нагадаємо, Шакіра запальним танцем відреагувала на перше офіційне фото Жерара Піке та 23-річної Клари Чіа Марті у соцмережах.
Також Фокус писав про чутки щодо вагітності нової дівчини Жерара Піке.