Шакіра випустить ще одну пісню, присвячену Жерару Піке: деталі

Знаменитість обрала особливу дату релізу нової композиції.

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45-річна колумбійська співачка Шакіра випустить ще одну пісню, присвячену новим стосунках свого колишнього коханого, іспанського футболіста Жерара Піке. Про це повідомляє Marca.

У співпраці з Bizarrap на початку 2023 артистка виступила проти всього і всіх, хто був близьким до батька її двох дітей — Саші і Мілана. У свіжій композиції зірка сцени висміяла нові стосунки Жерара Піке та порівняла його 23-річну кохану з Casio.

Хоча пісня миттєво стала хітом у мережі, повідомлялося, що мама двох уже готує нову пісню та обрала особливу дату для її релізу.

Колумбійська артистка випустить свою нову пісню з Karol G 2 лютого 2023. Втім, це не просто дата, а день, коли Шакіра та Жерар Піке святкують свої дні народження.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке

Як повідомляється, Шакіра не так багато часу працювала над цією композицією. Співачка записала відеокліп всього за два дні.

[ + – ] Шакіра та Жерар Піке Фото: Getty Images

Свіжа пісня Шакіри може стати її відповіддю на чутки про вагітність нової дівчини Жерара Піке, про що наразі активно дискутують у мережі.

Нагадаємо, Шакіра запальним танцем відреагувала на перше офіційне фото Жерара Піке та 23-річної Клари Чіа Марті у соцмережах.

Також Фокус писав про чутки щодо вагітності нової дівчини Жерара Піке.