Шанувальник Шакіри не пустив Жерарда Піке та його нову дівчину в свій ресторан (відео)

Мережу облетіли кадри, де Піке та Марті залишають ресторан у засмучених почуттях.

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Колумбійська співачка Шакіра, яка вигнала батька своїх дітей, футболіста Жерарда Піке після 10 років спільного життя за зраду зі студенткою Кларою Чіа Марті задоволено потирає руки після того, як її колишньому знову "прилетіло". Щоправда, цього разу причиною зіпсованого настрою спортсмена та його нової коханої стала не сама артистка, а її відданий шанувальник, власник ресторану японської кухні у Барселоні, пише ресурс koimoi.com.

У мережі розлетілося відео, де зіркова пара виходить з машини і прямує до ресторану. З огляду на ставлення до Піке у суспільстві, у цьому районі зібралася купка папараці, які робили знімки. Але в наступний момент події розвиваються вкрай несподівано. Власник закладу не дозволив їм увійти усередину. Пізніше з'ясувалося, що він є шанувальником Шакіри і не захотів приймати у себе невірного бойфренда і розлучницю.

Спіймавши облизня, Жерард і Клара засмучені сідають у чорний позашляховик. Текст на відео говорить: "Клара Чіа та Піке пішли поїсти в ресторан, а власник — фанат Шакіри й особисто побіг до Клари Чіа Марті".

Легенда іспанського футболу після розриву зі співачкою став посміховиськом. Особливо це посилилося після того, як Шакіра випустила їдку пісню про нього. Це все привернуло до Піке небажану увагу, а після того, як він розповів шанувальникам про свої нові стосунки, на нього обрушилася хвиля хейту.

На приниженні невірного футболіста Шакіра не зупинилася і дісталася колишньої свекрухи, яка живе навпроти, встановивши на балконі опудало відьми, що дивиться у її вікна. Наразі батьки Піке подумують про переїзд, а артистка вже анонсувала нову пісню помсти для екса.

Нагадаємо, Шакіра оригінально пригрозила Піке та його дівчині.