Рассела Кроу та його молоду подругу не пустили в ресторан у Мельбурні

Власник ресторану пізніше пояснив те, що сталося, і запевнив, що хотів би бачити Кроу серед своїх відвідувачів.

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58-річний новозеландський актор Рассел Кроу та його 32-річна подруга Брітні Теріот не змогли потрапити в ресторан японської кухні Mr Miyagi у Мельбурні, коли вирішили перекусити після гри в теніс, пише Daily Mail Australia.

Причиною, через яку співробітники закладу відмовили парі, став їхній одяг. І Рассел, і Брітні були в спітнілих спортивних костюмах, а температура повітря того дня в місті досягала 37 градусів.

"Рассел прийшов туди в новенькому поло Ralph Lauren, тільки-но зігравши партію в теніс, і йому відмовили", — розповів журналістам свою версію менеджер Кроу Грант Ванденберг.

Після інциденту пара пішла в інший найближчий ресторан, щоб "швидко перекусити".

За інформацією ЗМІ, у ресторані Mr Miyagi діє "елегантний повсякденний дрес-код, де робочий і спортивний одяг, майки та бікіні не допускаються".

У коментарі The Sydney Morning Herald власник ресторану Крістіан Кляйн сказав, що працівники не впізнали Кроу, і вони дуже хотіли б, щоб знаменитий актор став їх відвідувачем.

Кроу та Теріот разом із 2020 року, і їх не раз бачили разом, коли вони грали в теніс. Пара познайомилася на знімальному майданчику фільму "Розбите місто" у 2013 році. Їхні стосунки підтвердилися в листопаді 2020-го.

З 2003 по 2012 рік Кроу був одружений з Даніель Спенсер, від якої у нього двоє синів, Чарльз і Тенісон. З новою подругою узаконювати стосунки він поки що не поспішає.

Раніше Фокус писав, що в Барселоні в ресторан не пустили футболіста Жерарда Піке та його дівчину Клару Чіа Марті. З'ясувалося, що власник закладу — фанат Шакіри.