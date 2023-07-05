Бывшую жену Ченнинга Татума заметили с сыном (фото)

Актриса отправилась на летнюю прогулку с трехлетним наследником.

Бывшую жену Ченнинга Татума Дженну Деван заметили с сыном. Об этом пишет Daily Mail.

42-летнюю американскую актрису и танцовщицу заметили в Лос-Анджелесе с трехлетним сыном Каллумом на руках. Звезда фильма "Шаг вперед" выбрала для летней прогулки свободный сарафан с цветочным принтом и пару белых кроссовок. Волосы знаменитость собрала в пучок, добавив к образу солнцезащитные очки.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Танцовщица не добавила ни одной драгоценности к своему ансамблю, сведя аксессуары к минимуму. Она держала на руках сына Каллума, который был одет в футболку и шорты.

Актриса родила Каллума в марте 2020 года от своего жениха Стива Кази. Пара помолвлена с февраля 2020 года.

Деван также воспитывает 10-летнюю дочь Эверли со своим бывшим мужем Ченнингом Татумом. После встречи на съемках картины "Шаг вперед" Ченнинг и Дженна поженились в 2009 году.

Однако в апреле 2018 года женщина подала на развод, который был официально оформлен в 2019.

Сейчас звезда "Супер Майка" встречается с актрисой Зои Кравитц.

Ченнинг Татум и Дженна Деван Фото: Getty Images

Напомним, Ченнинг Татум рассказал о трудностях воспитания дочери.

Также Фокус писал об откровениях Ченнинга Татума относительно тяжелого развода с бывшей возлюбленной.