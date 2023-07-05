Подруга Мадонны рассказала о состоянии певицы

Накануне артистка заразилась "серьезной бактериальной инфекцией".

Подруга Мадонны Рози О'Доннелл рассказала о состоянии здоровья певицы.

По словам американской телеведущей и комедийной актрисы, Мадонне уже лучше. Рози О'Доннелл поделилась архивным фото с поп-дивой и позитивной информацией о состоянии здоровья артистки после того, как она была госпитализирована с острой инфекцией.

Представители 64-летней Мадонны подтвердили, что она заразилась "серьезной бактериальной инфекцией", но ожидается, что она полностью выздоровеет.

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Рози О'Доннелл и Мадонна Фото: скріншот

"Она выздоравливает дома — она в целом очень сильная", — отметила телеведущая.

Когда подписчик спросил о певице, Рози ответила: "Она в норме".

Как известно, Мадонна была окружена заботой своей старшей дочери Лурдес, 26, а также другими детьми, включая сыновей Рокко, 22, и Дэвида Банду, 17, которых заметили в Нью-Йорке возле квартиры артистки.

Ранее стало известно, что певица была выписана из больницы через несколько дней и была доставлена обратно к своему дому в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи.

Напомним, почему Мадонна проигнорировала признаки своей болезни.

Также Фокус писал о страхе родных потерять Мадонну.