Стало известно, почему Мадонна проигнорировала признаки своей болезни

Артистка репетировала без перерывов, чтобы подготовиться к своему туру.

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Госпитализация 64-летней Мадонны в преддверии ее мирового турне стала одной из самых громких новостей прошлой недели. Однако даже сейчас, когда угроза жизни артистки миновала, всплывают детали болезни. Как пишет People, звезда испытывала проблемы с самочувствием, однако игнорировала их, чтобы не срывать репетиции своего долгожданного тура Celebration, посвященного 40-летию творческой деятельности.

Как известно, 24 июня Мадонну обнаружили в ее квартире в Нью-Йорке без сознания и срочно госпитализировали, а в больнице подключили к аппарату ИВЛ в реанимационном отделении.

"Она долгое время игнорировала некоторые симптомы болезни, потому что думала, что они исчезнут. Но она не хотела отнимать время у репетиций. Она была истощена и какое-то время не чувствовала себя на 100% в ожидании своего тура. Она неутомима в своем стремлении быть лучшей, удивлять своих поклонников и делать то, что другие до нее не делали", – рассказал журналистам источник из музыкальной индустрии.

Второй инсайдер подтвердил эти слова:

"Мадонна долгое время была очень занята и не заботилась о себе. Она просто продолжает доводить себя до предела".

В рамках тура у артистки было запланировано 84 концерта, а стартовать она собиралась в Ванкувере (Канада) 15 июля. Однако серьезное ухудшение самочувствия привело к тому, что турне перенесено на неопределенный срок. Родственники звезды настолько испугались за нее, что готовились к худшему.

Опасениями по поводу здоровья поп-звезды поделился с миром Гай Осири.

"В субботу, 24 июня, у Мадонны развилась серьезная бактериальная инфекция, из-за которой она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Ее здоровье улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление. В это время нам нужно будет приостановить все обязательства, включая тур", – сообщил он.

Осири не сказал, когда Мадонна может поправиться достаточно, чтобы начать международный тур, просто пообещав фанатам, что он "поделится более подробной информацией, как только мы ее получим, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты".

Ранее Фокус писал, что люди из близкого окружения Мадонны считают, что она "довела себя" до госпитализации с последующим лечением в отделении интенсивной терапии, пытаясь конкурировать с более молодыми звездами сцены.