Хайди Клум делится кадрами с романтического отдыха в Париже с мужем

Звездная пара вместе уже 6 лет.

50-летняя немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум проводит отпуск в Париже со своим супругом, 33-летним музыкантом Томом Каулитцем. Фотографиями с романтического отдыха знаменитость делится в своем Instagram-аккаунте.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Супермодель опубликовала серию из трех потрясающих снимков в откровенном наряде, демонстрирующем ее подтянутое тело и пышное декольте.

"Сегодня в Париже жарко", — подписала судья America's Got Talent (AGT) свою публикацию.

На всех трех фотографиях видно, что она одета в черную прозрачную майку, белый кружевной бюстгальтер без косточек, пару черных брюк и пару туфель на танкетке с открытым носком. Она дополнила свой образ солнцезащитными очками, длинным ожерельем с синей подвеской, кольцами и двумя золотыми браслетами на запястьях. Том, участник рок-группы Tokio Hotel, был одет в белую футболку и черные солнцезащитные очки.

Также Клум опубликовала кадры с отпуска в другом наряде. Звезда подиумов позировала в черном длинном платье без бретелек с цветочным принтом, дополнив образ босоножками и солнцезащитными очками.

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум и Том Каулитц откровенно показали чувства на публике