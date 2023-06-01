Хайди Клум и Том Каулитц откровенно показали чувства на публике (фото)

Выход звездной пары состоялся за день до 50-летия модели.

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Немецкая супермодель, телеведущая и актриса Хайди Клум была замечена на прогулке в Лос-Анджелесе со своим супругом, 33-летним музыкантом Томом Каулитцем. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная супруги остановились в популярной местном ресторане The Ivy. Папарацци сфотографировали их в романтическом поцелуе.

Для выхода 49-летняя модель выбрала повседневный свободный синий ансамбль, который скрывал ее роскошную фигуру. Наряд состоял из свободного жакета и соответствующих брюк, в которые она заправила голубую рубашку на пуговицах. Белые кроссовки, синяя сумка и солнцезащитные очки завершили стильный образ Хайди.

Том, участник рок-группы Tokio Hotel, был в белой футболке, мешковатых штанах с полосатым принтом и синих кедах.

Их заметили на прогулке за день до того, как Клум исполнится 50 лет. Даже когда они вместе шли по тротуару, казалось, что не могли оторваться друг от друга.

Последний выход Хайди состоялся вскоре после того, как она поделилась своими мыслями о своем предстоящем 50-летии.

"Честно говоря, я не позволяю этому числу изменить мой путь или то, чем я занимаюсь. Для меня это просто число, понимаете?" — сказала она Entertainment Tonight. — Потому что я не чувствую себя на 50 внутренне. Я имею в виду, иногда я смотрю в зеркало и думаю: "О да, мне 50". Но внутренне я чувствую, что мне 25".

Хайди, которая в настоящее время участвует в судействе America’s Got Talent, сказала: "Я полна энергии. Моему мужу 33 года, и я знаю, что у меня больше энергии, чем у него!"

Ранее Фокус писал, что Хайди Клум и ее муж Том Каулитц поделились обнаженными фото в честь четвертой годовщины брака.